Diez pistas para reconocer un tomate diez

SON MUY ENGAÑOSOS, LOS PUÑETEROS

Escoger un tomate fuera de temporada es una labor más compleja que sacarse una Ingeniería Aeronáutica. Los ves así, tan rojos, tan brillantes, tan apetitosos, que te entran por los ojos hasta que acabas descubriendo que saben a suela de zapato. Los ortodoxos de lo 'healthy' te dirán que no compres tomates fuera de temporada, pero nosotros, sin embargo, te damos algunos consejos para no errar en la frutería pese a que aún no estemos en verano.