Diez errores que cometes cuando vas al súper a hacer la compra

1- Vas a hacer la compra con hambre. Es un clásico y sabemos perfectamente que no debemos hacerlo, pero en ocasiones vamos a hacer la compra a última hora de la tarde y no solo llenamos la cesta de productos caros y poco saludables, sino que seguramente acabamos haciéndonos con algún snack para el camino, y generalmente no suele ser una manzana.

2- No miras la procedencia de las frutas. La mayoría de supermercados suelen indicar en el etiquetado la procedencia de las frutas y verduras que venden, especialmente las que están envasadas. Por tanto, hacer la compra en el súper si somos de los que no tenemos tiempo de pasar por el mercado no significa que tengamos que renunciar a escoger productos de temporada y proximidad, que son por los que debemos optar en todos los casos. Mejor una manzana de proximidad, siempre, que un kiwi de ultramar, y esas elecciones también pueden hacerse en el súper.

Frutas | iStock

3- No miras las etiquetas de los productos. Y existen muchas diferencias entre el mismo producto de diferentes marcas. Trata de escoger los que no lleven grasas saturadas o trans, los que no tengan azúcares añadidos y los que presenten una composición lo más natural posible.

4- Olvida los precocinados y congelados. Salvo excepciones, son productos ultraprocesados que llevan gran cantidad de estabilizantes y grasas añadidas, de manera que siempre será mejor escoger productos frescos de la charcutería, frutería, carnicería y pescadería.

5- Mejor carnes magras. Siempre es más recomendable escoger una carne magra (mejor pollo o pavo) que carnes grasas en forma de hamburguesas o salchichas. Esto no quiere decir que las erradiquemos de la dieta, pero sí que vigilemos su consumo.

Cocinar la carne a la barbacoa puede subir la tensión | Agencias

6- No planificas tus menús semanales. Hemos insistido a menudo en este punto, pero la mejor manera de no malgastar dinero en el súper y no acabar tirando alimentos es planificar antes de la visita una serie de menús, de manera que adquiriremos únicamente los productos necesarios para elaborarlos.

7- No consultas las webs de los diferentes supermercados. Basta un vistazo a la página web de los diferentes supermercados que tengas cerca de casa para estar al día de los descuentos y promociones, de productos de oferta, etc. Si te da igual ir a uno u otro, procura informarte antes y, si puede ser, diseñar tus menús semanales en función de las ofertas. Verás cómo tu bolsillo lo nota.

8- No revisas el ticket. Y seguro que te llevas alguna sorpresa. No cuesta nada.

9- Optas por la compra mensual. Mal, ya que si no adquieres el hábito de hacer la compra, cuanto menos, semanal, acabarás comprando productos envasados menos saludables pero también menos perecederos. Pese a que tires de congelador, siempre es recomendable comprar la fruta y las verduras frescas, e ir reponiendo todas las semanas.

Imagen de archivo de la compra de alimentos en un supermercado. | EFE

10- No apuestas por la compra on-line. Muchas personas que se habitúan a hacer la compra on-line son fans de sus múltiples ventajas. Puedes tener una lista de la compra estándar, ya guardada, que se irá repitiendo semana tras semana y en la que siempre puedes modificar algún producto, pero te asegurarás de no picar comprando picoteo ni caprichos, algo que suele ocurrir cuando vas al súper y te encuentras las tentaciones ante tus ojos.