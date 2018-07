Diez bombas calóricas que no podrás creer que alguien se ha comido

Si estás en plena operación bikini, estas imágenes cargadas de grasa y calorías incrementarán tu odio hacia la ropa de verano. Puede que no sean las combinaciones más lógicas de alimentos, pero tú y yo sabemos que te comerías más de uno.

1. Una bamburguesa a la que casi no han añadido bacon

What's for dinner? A 1 lb. burger, with cheese stuffed in the middle, and wrapped in bacon. God bless the USA 🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/JfVlLV2are — brandon (@jbrandonr_) 5 de junio de 2016



2. ¿Cómo se llamaría? ¿Pizza de hamburguesa o hamburguesa de pizza?



3. A falta de pan, buena es una berlina abierta por el medio



4. Un sándwich donde el brownie hace de pan y una galleta ocupa el lugar del jamón



5. Dos de los máximos placeres gastronómicos, unidos: galleta con chips de CHOCOLATE rellena de QUESO

This one just looks gross. Chocolate chip cookie and cheese? No pls. pic.twitter.com/fxerrLF8bT — Cupcakes Capone (@TheMichness) 26 de mayo de 2016



6. A este señor se le acabó la carne y rellenó sus burritos de macarrones con queso

Burritos de macarrones con queso pic.twitter.com/sVutNApreB — WikiQuesos (@Wiki_Quesos) 10 de enero de 2016



7. Hamburguesa envuelta en nachos



8. ¿Cuántos postres serías capaz de comerte de un solo bocado?



9. Brownie, red velvet y galletas oreo conviven en este postre



10. Esta tarta de Pavlova con fresas, nata y sirope de arce es una auténtica bomba