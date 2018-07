¿Se dice tortilla de patatas o de patata? Resolvemos esta duda y otras

Reconozco que soy un talibán con este tema: llamo a la tortilla de patata (así en singular) y no tolero que nadie use el plural "tortilla de patatas". Es como si esa inocente 's' que algunos deslizan al final de tan maravillosa conjunción de tres palabras tuviera la capacidad mágica de arruinar un jugoso pincho. De hecho, me he inventado todo tipo de teorías para trata de arrimar el ascua a mi sardina pero con poco éxito, la verdad. De hecho, ha sido la propia RAE la que ha puesto fin a mis absurdas pretensiones explicando que las dos formas son correctas y que también lo es tortilla española. Acabáramos.

¿Croqueta o cocreta? Esa tía vuestra que dice "cocreta" y que os pone tan nerviosos no tiene razón. De hecho, la RAE considera "cocreta" vulgar y no está admitida en el diccionario. Además, resulta más difícil de decir que la forma correcta, ¿no? Probad a decir una y otra: ¡es que encima cuesta más decir 'cocreta'!

¿Albóndiga o almóndiga? Ojo, que la cosa se complica. En el caso anterior, hay una aceptada y otra vulgar, que no está en el diccionario. Pero en este ejemplo, nos encontramos otra variante. 'Almóndiga' sí que se encuentra en la RAE, eso sí, especificando la "vulgaridad" del término. Además, pone que está "en desuso". Sí, sí, que se lo digan a tu primo...

¿Rúcula o rúcola? En este caso, he visto las dos versiones en descripciones de ensaladas independientemente del restaurante. De hecho, es la típica palabra con la que, antes de decirla, vacilo. Pues bien, "rúcola" no está en el diccionario y probablemente la usemos porque así es como se dice en italiano. La RAE admite "rúcula" y señala que es una "planta mediterránea cuyas hojas se utilizan en ensalada o cocinadas".

¿Sopa o sopas? Estás en Nochevieja, son las seis de la mañana y comienzan a servir "sopas de ajo". Así, en plural. Y tú te preguntas, ¿por qué estas sopas se dicen en plural cuando todas las demás se dicen en singular? Pues porque una de las acepciones de sopa es, precisamente, "pedazo o rebanada de pan que se empapa en un líquido", con lo cuál aquí tendría todo el sentido.