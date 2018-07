15 curiosidades sobre la pizza que quizá no conocías

La pizza nos gusta a todos y nunca nos cansamos de saber cosas sobre este plato de origen italiano, pero hay muchos datos que aún desconocemos sobre este milagro redondo capaz de conquistar el mundo como si fuera un emperador romano. Con la ayuda de Francesco's, la nueva pizzería del Mercado de San Ildefonso, y nuestras propias fuentes de investigación, os contamos 15 curiosidades sobre la pizza.

1. El término de pizza apareció por primera vez en un texto latino en la ciudad del sur italiana de Gaeta en el año 997 a.c.

2. En la Antigua Grecia se comía un pan aplanado parecido a la focaccia. Le llamaban 'plakous' y lo saborizaban poniéndole hierbas, cebolla, ajo y queso por encima.

3. La pizza moderna se desarrolló hacia el siglo XVII en la ciudad de Nápoles. En el pasado, el tomate no formaba parte de las pizzas como ahora. Se comenzó a utilizar este vegetal después de que América fue descubierta. En 1889 se le agregó el queso.

4. En sus orígenes, la pizza era considerada el plato "de los pobres". En 1889 la reina Margherita de Italia probó esta delicia y quedó maravillada encargando una con los colores de su país (el blanco de la mozzarella, el rojo del tomate y el verde de la albahaca). Así fue como su consumo se extendió a todos los estratos de la sociedad y por eso existe la pizza "Margarita" en su honor.

5. En 2001, astronautas de la Estación Espacial Internacional pidieron una pizza a una famosa cadena comercial y se la enviaron. Llevarla costó un millón de dólares.

6. Matemáticas pizzeras: existe el teorema de la pizza, y dicta que "la suma de las áreas de los sectores impares iguala a la suma de las áreas de los sectores pares". Y ahora el que quiera, que lo entienda.

7. La pizza más cara del mundo es italiana, se llama Luigi XII en honor al coñac Luis XII Rèmy Martin y cuesta alrededor de 8.300 euros. Fue creada por el chef Renato Viola y sus principales ingredientes son harina biológica certificada, sal rosa australiana, langosta, tres tipos de caviar, huevas de pescado y coñac.

8. Las mujeres dejan mejores propinas a los repartidores de pizza.

9. Científicos italianos aseguran que comer pizza reduce el riesgo de cáncer. Al parecer, el secreto es el licopeno, un químico antioxidante de los tomates que protege contra el cáncer y es el causante del color rojo en este fruto.

10. El día de la semana en el cual se come más pizza es el sábado y por la noche.

11. La pizza más grande del mundo tenía 40 metros de diámetro y era 'gluten-free'. Fue hecha por Dovilio Nardi, el fundador de una cadena de pizzerías que elabora variedades aptas para celíacos.

12. En 2011, el gobierno estadounidense decidió que, en los menús escolares, la pizza era "un vegetal". Se supone que era por las dos cucharadas de tomate que llevaba cada porción. Había habido un precedente igualmente loco: durante la época de Reagan, el ketchup también se metió en ese mismo saco.

13. La mozzarella es el queso por excelencia de la pizza y hay una razón para ello. Un grupo de científicos neozelandeses analizó los diferentes quesos y descubrió que la mozzarella era el perfecto por la menor cantidad de aceite, su elasticidad, su capacidad de estiramiento y la humedad que contiene.

14. ¿Alguna vez has comida pizza para desayunar? El 36% de los estadounidenses considera que la pizza es la comida perfecta para iniciar el día.

15. Es curioso, pero hay un ingrediente cuya popularidad es mayor que la de el resto, cuando se trata de pizza y no es otro que el pepperoni. Por supuesto, se consume sobre todo en Estados Unidos.