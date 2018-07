10 cosas que no sabías sobre el tomate

Aunque es uno de los alimentos más habituales (especialmente en verano), hay muchas cosas que aún no sabemos sobre el tomate. Los chicos de Francesco's Pizza nos explican 10 curiosidades sobre esta fruta (sí, es una fruta). Allá van:

1. La historia del tomate comenzó en tierras sudamericanas, allá, en la zona costera de Perú, aunque otros plantean que surgió en el sur de México, con los Aztecas alrededor del año 700 A.C.

2. La palabra tomate, deriva de la palabra en nahuatl (lenguaje que hablaban los aztecas de América Central) “tomatl” y apareció impresa por primera vez en 1595, por entonces considerado un fruto venenoso.

3. Hernán Cortés encontró estos frutos creciendo en los jardines de Moctezuma. El conquistador llevó el tomate en su viaje de regreso al Viejo Continente. Una vez en Europa, la tomatera se cultivaba sólo por su hermosura como una curiosa planta para adornar centros o jardines, aunque nadie se atreviese a probar sus brillantes bayas.

4. Los tomates se conocieron originalmente como «manzanas de amor», posiblemente basado en un inadecuada traducción del nombre italiano pomo d'oro ("manzana dorada»), también se les atribuían propiedades mágicas y afrodisiacas.

5. Por error, los botánicos europeos lo incluyeron dentro de la misma familia de la mandrágora. ¡He allí el error! Pues la mandrágora era bien conocida en aquella época como una planta tóxica. Y, por extensión, desde principios del siglo XVII y durante dos siglos después, se creyó que el tomate era también un producto tóxico.

6. Los españoés distribuyeron el tomate a lo largo de sus colonias en el Caribe después de la conquista de América. También lo llevaron a Filipinas y por allí entró al continente asiático.

7. Aunque muchos lo discutan, es una fruta. La clasificación del tomate como fruta o vegetal tuvo a lo largo de la historia algunas divertidas controversias. Hacia 1893, un importador de los Estados Unidos declaró el tomate como fruto, para evitar los impuestos que entonces tenían los vegetales. La Suprema Corte del país, para poder cobrar el impuesto sobre el tomate, lo declaró vegetal, alegando que la población lo consumía como tal.

8. El tomate no engorda nada; de hecho, 100 gramos de tomate aportan solamente 18 calorías.

9. El tomate es una fuente importante de ciertos minerales (como el potasio y el magnesio). De su contenido en vitaminas destacan la B1, B2, B5 y la C. Durante los meses de verano, el tomate es una de las fuentes principales de vitamina C.

10. En nuestra dieta obtenemos licopeno a partir de alimentos muy definidos, fundamentalmente a través del consumo de tomate y derivados (salsas, tomate frito, tomate triturado, kétchup, pizzas, zumos). El licopeno posee propiedades antioxidantes, previene las enfermedades cardiovasculates, el cáncer y el envejecimiento. Además, actúa modulando las moléculas responsables de la regulación del ciclo celular y produciendo una regresión de ciertas lesiones cancerosas.