Cosas que debes tener en cuenta a la hora de comer si viajas a un país exótico

1- Llévate un kit de primeros auxilios. Que contenga desde antibiótico a antiinflamatorios, antidiarreicos, tiritas, desinfectante para las heridas, etc. Es probable que en algún momento te siente mal lo que comes, así que es conveniente estar preparado. No olvides las pastillas para ir al baño –en la farmacia las encontrarás de todo tipo, muchas de ellas 100% naturales–, pues si eres de los que tardan varios días en ir al baño cuando viajas corres el riesgo de que aparezca alguna hemorroide molesta o incluso alguna fisura que pueda amargarte las vacaciones.

2- El agua nunca del grifo. Siempre embotellada, y si la compras en puestos callejeros o en lugares más informales que no te la traigan abierta: lo mejor es que la abras tú mismo y puedas comprobar que esté sellada, pues puede ser una botella que hayan rellenado.

3- Come alimentos cocinados. Evita en la medida de lo posible la comida cruda y, en el caso de la fruta, trata de pelarla siempre tú mismo. No consumas frutas que hayan sido peladas por otras personas. Del mismo modo, evita alimentos que lleven muchas horas cocinados.

4- Cuidado con el hielo. Debes evitar el que se elabora con agua del grifo. Así pues, ante la duda, mejor consumir las bebidas sin hielo.

5- Lávate las manos con frecuencia. Si viajas con niños, esta norma es especialmente importante para ellos.

6- Ingerir pequeñas cantidades. En el caso de que tengamos que comer sin estar del todo seguros de las medidas higiénicas, es importante que lo hagamos en pequeñas cantidades, pues nuestros ácidos gástricos van a ejercer un efecto protector.

7- Ojo con los mariscos y pescados crudos. Cuando viajamos a países exóticos una de las mayores tentaciones suelen ser los pescados, que en muchos casos nos sirven prácticamente recién salidos del mar. Cuidado con ellos. Es importante que los consumamos ya cocinados, para reducir los riesgos de infección.

8- No a la leche y los derivados lácteos. En la medida de lo posible debemos evitar quesos frescos y helados consumidos en puestos callejeros. La leche tiene que estar siempre pasteurizada.

9- Té y café a tutiplén. Estas bebidas pueden consumirse sin problemas, lo mismo que los refrescos con burbujas. Conviene evitar, como decíamos la leche sin pasteurizar, las bebidas con cubitos y los zumos naturales, a no ser que los tomemos en un lugar con muchas garantías.

10- Si no podemos evitar la diarrea, es importante hidratarse constantemente. Beber muchos líquidos para evitar la deshidratación y utilizar algún medicamente antidiarreico. Es importante comer en pequeñísimas cantidades e ingerir alimentos ricos en potasio, como los plátanos. En principio la diarrea remitirá poco a poco, de manera que no tiene por qué ser necesario un tratamiento con antibióticos. En el caso de que los síntomas no remitan, es importante ponerse en contacto con un médico local.