Comer a pelo: el primer restaurante nudista abre sus puertas en Londres

En Londres no es que haga mucho calor, pero allí ha sido donde ha nacido la idea de montar un restaurante nudista. Será en junio, eso sí, y estará en marcha durante tres meses, los tres meses más calurosos en aquellas latitudes. ¿Cómo se llamará el local? The Bunyadi, y sus promotores lo venden así: "la primera experiencia gastronómica nudista"

Para ser coherentes con el marco, allí se servirán productos de lo más naturales y ecológicos en dos menús: para veganos y para no veganos. Se cocinará al fuego de leña, la vajilla será artesanal y estará hecha con barro, la cubertería será comestible, las mesas y sillas serán de madera, los separadores entre mesas estarán hechos de bambú, en vez de bombillas usarán velas para iluminar...

"Creemos que la gente debe tener la oportunidad de disfrutar la experiencia de una noche sin impurezas: sin químicos, sin colores artificiales, sin electricidad, ni gas, ni teléfono, y, si quieren, sin ropa. La idea es experimentar una auténtica liberación", ha comentado el promotor de The Bunyadi, Seb Lyall, a su vez fundador de Lollipopup, la empresa que abrirá este restaurante y que cuenta con una experiencia exitosa: en verano del 2015 montó un bar igualito al laboratorio de 'Breaking bad'. El éxito fue de órdago.

Y hay que ir desnudo totalmente, no solo sin ropa, sino sin móvil. Así que aquellos amantes de hacer fotos de platos y compartirlas en las redes sociales, tomad nota. Dice la publicidad de The Bunyadi que entrar allí será como meterse en "un mundo secreto similar a Pangea, libre de teléfonos, luces eléctricas e incluso de ropa (opcional) y revivir los inicios en los que todo era fresco, libre y no adulterado por la vida moderna".

Aun así, habrá una zona para los comensales que no quieran quitarse la ropa; pero no la suya sino la bata que les dan a todos al entrar. Quien quiera desnudarse tendrá el comedor nudista a su disposición; quien quiera ir en bata, deberá ocupar otro espacio del restaurante.

Si te gusta la idea y quieres reservar,una advertencia: ¡no te vayas quitando aún la ropa porque hay una lista de espera de ¡más de 25.000 personas!