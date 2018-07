China acaba de estrenar el año 4714 y, dado que esta festividad está muy relacionada con la gastronomía, la Embajada de la República Popular ha organizado un amplio programa de actividades para mejorar la imagen de su cocina en España, contando con la baza de su chef más reputado, Don Xhenxiang.



Considerado el Ferran Adrià chino por estar renovando la cocina tradicional de su país con nuevas técnicas e ingredientes de otros países, Xhenxiang es la estrella de China Taste, en el que 14 restaurantes chinos de Madrid ofrecen hasta el 6 de marzo menús especiales para celebrar el Año del Mono.



A ellos se suma The Westin Palace, que ejerce como embajador de este programa al acoger en sus cocinas a Xhenxiang, que ha llegado con diez miembros de su equipo y un cargamento de ingredientes de su país para elaborar un menú degustación que representa la nueva coquinaria de su país y que ofrece en comidas y cenas.



En ese menú especial para festejar el año nuevo no faltan los "dumplings" -la versión china de los raviolis italianos rellenos de carne, marisco, verduras o una combinación de esos ingredientes-, ya que significan "la hora cero del año nuevo chino y tienen forma de una moneda antigua de oro o de plata, por lo que también simboliza riqueza", ha explicado Xhenxiang.



También revisita platos típicos como las costillas de cerdo agridulces o españoliza la tradicional col estofada con castañas añadiéndole una salsa de azafrán, un ingrediente "muy apreciado en la alta cocina china".



"La mayoría de los que trabajan en restaurantes fuera de China no tienen la formación adecuada; para ellos la hostelería es sólo una forma de ganarse la vida, no una profesión, y como conocen el gusto del cliente local, adaptan la cocina a él. Por eso muchos restaurantes supuestamente chinos no están preparados para hacer comida auténtica", ha lamentado Xhenxiang.



Este cocinero, con nueve restaurantes en Pekín y dos en Shanghai en los que da trabajo a 5.000 personas, ofrece comidas o cenas para 900 comensales por turnos en cada uno de ellos y tiene cartas de hasta 200 platos, algo "difícil de imaginar para un occidental", ha basado parte de su éxito en la modernización del pato laqueado.