Cada deportista con su restaurante: los 'cracks' también juegan en la mesa

Empiezan por el vino propio, el producto gourmet que promocionan como nadie y acaban montando un restaurante. Así suelen actuar celebs y especialmente deportistas de élite a la hora de sacar rédito a sus sueldazos. La gastronomía les seduce y les tienta a partes iguales. Comer más que servir. Invertir, más que sudar la camiseta. Unos fracasan por falta de implicación y mero desconocimiento del sector. Otros aguantan estoicos a pesar de los vaivenes de la crisis, hasta que ésta y la clientela les ponen en su sitio. La mayoría se lo pasa pipa en su intento de triunfar también en la hostelería.

Ahora que la cosa parece ir un pelín más boyante, futbolistas como Dani Alves y Leo Messi echan definitivamente raíces en Barcelona hasta nueva orden. Lo hacen en locales en los que son socios; bien localizados; bien grandes; y con una oferta culinaria especializada. Se adelantó el defensa al delantero a la hora de encarrilar su proyecto gastro, de nombre Alquimia Fogo. Está en la calle Còrsega, 231, concentra dos ambientes completamente diferentes –uno de cocina popular; el otro, más gastronómico- y no tiene otro objetivo que acercar la riqueza del recetario brasileño a quien aún no la haya probado. El de Messi y su hermano Roberto, Bellavista del Jardín del Norte, llegará en julio al 86 de la calle Enric Granados y será la viva estampa de un pueblo, con la diversidad gastronómica que eso supone. Como señal de que saben lo que se hacen y no apuestan a ciegas, los Messi se han aliado en esta nueva aventura con los hermanos Iglesias, a su vez socios de Ferran y Albert Adrià.

También en Barcelona, los futbolistas Eder, Giovani y Jonathan Dos Santos impulsaron recientemente el mexicano Cantina 10, donde se sirven platillos de inspiración mex en un local bien situado y ambientado que, al igual que el 9 Reinas de otra pareja de ex futbolistas, parece haber llegado para quedarse. Sobre todo tras la apertura de un nuevo establecimiento en Sant Cugat, con el azulgrana Javier Mascherano como integrante de la propiedad.

En Madrid la cosa está igual de animada tras la apertura del primer Tatel de la mano de Pau Gasol, Rafa Nadal y Rudy Fernández. Está siempre hasta los topes y ya tiene sucursal en Miami, mientras los diferentes socios buscan también local en Londres con los que ampliar el alcance de la marca y de la cocina asesorada por Nino Redruello (La Gabinoteca).