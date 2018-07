Ayunar de vez en cuando alarga la vida

¿Qué tal crees que le sentaría a tu cuerpo dejar de comer de vez en cuando? Hablamos de ayunar, de pasar unos días dejando de echarte comida en el buche. Quizá no sintonices mucho con la idea pero lo cierto es que la ciencia está trabajando para demostrar que no solo no viene mal, sino que, además, puede alargar la vida. En la Universidad del Sur de California (USC) un equipo ha reducido el total de calorías que consumimos los humanos todo lo posible, haciendo que los sujetos participantes en el estudio tuvieran la sensación de que estaban ayunando. Según el profesor Valter Longo se trata de un proceso de reprogramación del cuerpo que puede hacer que vivamos más.

Longo probó a ayunar durante cinco días al mes y pudo comprobar que el efecto sobre el cuerpo era positivo. Morían células, el organismo entraba en modo de reserva y se activaban las células madre que iniciaban un proceso de regeneración. En otras palabras, era como si el cuerpo rejuveneciera. Y todo ello, simplemente ayunando durante unos días.

En otro estudio realizado en 2015, Longo puso a ayunar a un grupo de voluntarios. Mientras estos dejaban de ingerir alimentos les proporcionaba micronutrientes (vitaminas, minerales, etc), lo que hacía más llevadero el ayuno. Tras tres meses, Longo observó como los participantes no solo habían perdido peso, sino que además habían reducido su riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y habían aumentado sus células madre.

A partir de esta experiencia, ya ha nacido la dieta de los 5 días (al mes) de ayuno, un plan perfectamente calculado y que consiste en un suministro de una caja de 'nutrisnacks' para pasar lo mejor posible esas jornadas sin nada que llevarse a la boca. Los que han probado este plan aseguran que se han sentido mejor, que han tenido mayor claridad de ideas y que incluso su piel luce más tersa. Al fin y al cabo, el ser humano lleva practicando el ayuno casi toda la vida, así que algo tendrá que haber de verdad...