10 alimentos que están envenenando a tu perro

A veces es difícil resistir la tentación cuando te sientas en la mesa a comer y tu mascota acude rauda y veloz a pedir algo de comida, te miran con esos ojitos tiernos relamiéndose y es complicado resistirse. Sin embargo, por el bien de tu perro es mejor ser fuertes y abstenerse de darles comida 'humana' ya que puede ser muy nocivo para él. El intestino de un perro es más corto que el de un ser humano y no pueden metabolizar la comida igual que nosotros por eso hay que tener cuidado con los alimentos que te contamos a continuación en 'Hazte la lista' en Flooxer ya que pueden tener sustancias que tu mascota no tolera bien, pueden hacerles enfermar e incluso causarles la muerte.

LISTA DE ALIMENTOS QUE DEBES EVITAR:

1 - El Chocolate

Aunque el chocolate sea una delicia, no lo es tanto para nuestros amigos perrunos ya que contiene Teobromina, una sustancia que los perros metabolizan muy lentamente y que incluso puede llegar a provocarles la muerte.

2 - El Aguacate

Su grasa es muy beneficiosa para el ser humano, pero la Persina, una sustancia de este fruto que en grandes cantidades puede ser tóxica para los perros.

3- Caramelos y chicles

Está claro que el azúcar es nocivo para los animales, puede provocarles diabetes, problemas dentales y obesidad. Hay que tener cuidado si tu mascota se come o se traga un chicle ya que estos dulces contiene una sustancia llamada Silitol que puede provocar una insuficiencia hepática a perros y gatos.

4- Patata

Los perros pueden comer patata cocida, pero hay que tener cuidado con las verdes ya que contienen una sustancia muy tóxica.

5- Lácteos

Los perros se vuelven muy intolerantes a la leche cuando dejan atrás la lactancia materna, una vez más sus encimas no son suficientes para digerir el azúcar de la lactosa.

6- Ajo

Probablemente no se lo des de aperitivo, sin embargo si puede estar en los restos de comida que le des. Eso significa que puede estar ingiriendo Tiosulfato una sustancia que en el mejor de los casos le provocará diarrea y vómitos, en grandes cantidades puede producirle anemia.

7- Cebolla

Al igual que con el ajo también contiene Tiosulfato sin embargo la cantidad es mucho más alta y es muy perjudicial incluso más que la del ajo, en pequeñas dosis puede no pasar nada, no obstante tu perro correrá peligro de envenenamiento.

8- Uvas y pasas

Estos frutos está demostrado que provoca insuficiencias renales a los perros. El motivo de por qué sucede esto todavía se desconoce.

9- Alcohol

Suponemos que no se te habrá ocurrido darle alcohol a tu perro. Pero si lo has hecho o siquiera lo has pensado el animal experimentará cambios en su conducta hasta volverse agresivo, también puede sufrir problemas respiratorios, cardiacos y en el peor de los casos muerte por intoxicación.

10- Huesos

Aunque la imagen más típica es la del perro comiéndose un hueso, lo cierto es que hay que tener cuidado, sobre todo si son de pollo ya que estos se pueden astillar fácilmente y provocar heridas en la boca, asfixia y hemorragias estomacales. El resto de huesos es mejor que se lo coman crudos, nunca cocinados.

