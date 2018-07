Abre en Amsterdam el primer bar dedicado al aguacate

Era cuestión de tiempo que el producto de moda en los últimos tiempos tuviese un restaurante dedicado en exclusiva a demostrar al mundo sus infinitas posibilidades. Está a punto de abrir en Amsterdam The Avocado Show, un establecimiento centrado en los encantos del aguacate que ha conseguido tener al mundo en vilo incluso antes de su apertura.

Es echar un vistazo a la página de Facebook de The Avocado Show ([[LINK:EXTERNO|||https://www.facebook.com/pg/TheAvocadoShow/photos/?ref=page_internal|||https://www.facebook.com/pg/TheAvocadoShow/photos/?ref=page_internal]]) y concluir que sí, que el mundo estaba incompleto sin un restaurante dedicado al aguacate. Y es que tenemos restaurantes especializados en patatas, en tortilla, en queso e incluso en cereales, y aún no existía ningún lugar donde esta delicia verde fuese la absoluta protagonista de la carta.

Los datos hablan por sí solos. El auge de la alimentación saludable y las inmensas posibilidades del aguacate, que se ha revelado como una fuente de ácidos grasos insaturados beneficiosos para la salud, entre otros nutrientes, ha hecho que la producción se haya disparado hasta tal punto que hay quien alerta sobre su posible extinción. Veganos, vegetarianos y también muchos carnívoros de pro han descubierto en los últimos tiempos que el aguacate no solo está buenísimo, sino que tiene múltiples posibilidades que le convierten en ese must que hay que tener siempre en la nevera y que nos va a salvar en cualquier situación.

Bar de aguacate | The Advocado Show

Y es que va bien en ensaladas, en tostas, en smoothies, en guacamole, y puede ser tanto un desayuno saludable como una merienda, además de solucionarnos la comida de mediodía si lo combinamos con otros productos e ideamos una ensalada original. Es un potente antioxidante, quemagrasas, antiinflamatorio, reduce el colesterol y regula la presión arterial.

The Avocado Show tendrá cocina ininterrumpida, y su oferta será variada y equilibrada. Todos los platos tendrán, además, el denominador común de contener aguacate en su composición, desde las tostas y las ensaladas y platos más consistentes como las patatas, sin olvidar los helados y smoothies. Apuntan manera de estrellas de la casa: los buns (pequeñas hamburguesas que sustituyen el pan por aguacate) y su smoothie de chocolate y aguacate. Dispondrá, también, de un servicio de 'take away' y de entrega a domicilio.

Sus fundadores, Julien Zaal y Ron Simpson, junto al chef Jaimie Van Heije, no han desvelado aún qué día de febrero tendrá lugar la apertura de este local situado en uno de los barrios más trendy de la capital holandesa, De Pijp.