Todos los mitos sobre la alimentación puestos a prueba

Hace 20 años nadie había oído hablar del gluten, pero a día de hoy más de 100 millones de estadounidenses lo evitan a toda costa. Bestsellers como el titulado 'Cerebro de pan' de David Perlmutter, acusan a este cereal de causar demencia, trastorno por déficit de atención, ansiedad, Alzheimer y un largo etcétera graves consecuencias.

En 'La mentira del gluten y otros mitos sobre la alimentación', escrito por el norteamericano Alan Levinovitz, aprenderás que la comida diaria no tiene propiedades mortíferas y que los supermercados no son farmacias. Los desórdenes alimenticios se disparan en las personas cuando la comida empieza a ser demonizada.

En este libro el autor nos enseñará cómo aniquilar a nuestros demonios dietéticos, y expondrá las falsedades sobre los alimentos y a los mentirosos que les dan vida.

- El gluten: El autor no niega la sensibilidad al gluten -la celiaquía-, pero sí mantiene que las millones de personas que abandonaron el pan buscando adelgazar fueron víctimas de una moda, donde los productos sin gluten son considerablemente más caros.

- La grasa: Hemos llegado a tener tanto miedo a las grasas de la carne y a la mantequilla como se lo tenemos al tabaco. Como consecuencia las tiendas se han llenado de alternativas bajas en grasas de nuestras comidas favoritas.

Lo cierto es que la ciencia aún no sabe explicar el papel que juega la grasa saturadas en las enfermedades cardiovasculares. Pero sí que sabemos que una cantidad excesiva de calorías nos hará engordar, y la grasa contiene muchísimas calorías.

- El azúcar: Ha sido acusada de ser tan adictiva como la cocaína y la causa de 180 mil muertes en el mundo. En 2014 las OMS presentó una nueva guía sobre el consumo de azúcar: Lo ideal son seis cucharaditas de café al día. Pero es muy posible que la lucha de intereses de las grandes industrias esté interfiriendo en la verdad científica.

-La sal: La sal ha sido siempre un elemento muy importante a la hora de conservar y dar sabor a los alimentos. Griegos, romanos, mayas... todos conocían y usaban la sal tanto para los alimentos como para tratar molestias y enfermedades.

En la actualidad se la relaciona con la hipertensión y las organizaciones de la salud no recomiendan un consumo mayor al de 2.300 mg, pero estudios recientes del instituto IOM (Institute of Medicine) concluyen que comer demasiado poco sodio podría incrementar el riesgo de padecer problemas cardiovasculares.

En 'La mentira del gluten y otros mitos sobre la alimentación' descubriremos que muchas de nuestras creencias sobre nutrición se basan en mitos y supersticiones, y carecen de base científica.

Has perdido peso ¿pero ha sido porque has dejado el gluten o porque has consumido menos comida basura? Ha llegado el momento de dejar sentirnos culpables y recuperar el placer por la comida.