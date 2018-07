¿Sabías que dormir poco engorda y el pan puede adelgazar? 5 datos científicos clave

La dieta mediterránea reduce las ganas de comer ‘fast food’

Muchos análisis han demostrado que la alimentación en los países del sur de Europa es la más saludable. El consumo de productos como el pescado, la carne, las verduras y frutas y el aceite de oliva nos aportan una gran cantidad de beneficios para la salud, como la reducción del riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad… Además, un estudio del ‘Institute of Nutraceuticals and Functional Foods’ en Canadá demostró que si se promueve este tipo de dieta en otras poblaciones, las ganas de consumir comida basura y alimentos procesados se reducen drásticamente.

El pan ayuda a adelgazar

Despídete para siempre de esas dietas que te prohíben totalmente cualquier tipo de carbohidrato. La pasta, el arroz, los cereales… todos estos productos son muy útiles para controlar el peso. Incluir unos macarrones o una patata asada en tus platos provoca que a lo largo del día disminuyas el consumo de grasas. Si a media mañana o en la hora de la merienda tomas una tostada con aceite de oliva o con un poco de pavo, te sentirás saciado y no sufrirás esa ansiedad antes de la comida o la cena. Así lo afirman en el ‘Centre for Nutrition and Food Research’ de Edimburgo.

Dormir menos engorda

Está totalmente demostrado, también por la Universidad Federal de Sao Paulo en Brasil. Si no descansamos las horas suficientes se produce un desajuste en nuestro metabolismo y en nuestro sistema hormonal. Los niveles de grelina, la hormona que nos genera la sensación de hambre, aumentan mientras que los de leptina, la encargada de la sensación de saciedad, disminuyen. Nuestro organismo no ha recuperado la energía suficiente durmiendo, por lo tanto tiene que obtenerla de otra fuente, en este caso de la comida.

La fruta ayuda a adelgazar

No es un secreto. Desde el ‘Rowett Research Institute Greenburn Road’ de Aberdeen en el Reino Unido, también lo corroboran. Aumentar la ingesta de estos productos a lo largo del día no solo nos aporta una gran cantidad de nutrientes esenciales como vitaminas o minerales, además nos ayuda a combatir el apetito incontrolable y provoca que reduzcamos el consumo de grasas y calorías vacías. Recuerda, 5 piezas al día. Disfruta de un buen plato de judías verdes a la hora de comer y prepara una rica ensalada para cenar. Y no olvides la fruta en tu media mañana y en la merienda.

Di adiós a las patatas fritas

¿Conoces a alguien que pueda resistirse a un plato de patatas doradas? Efectivamente, no. Y lo peor es que no puedes comer solo una. Es un impulso irrefrenable, que desgraciadamente tiene que dejar de serlo. Sí, lo sentimos mucho pero esta comida adorada por todos se coloca en primera posición en la lista de las comidas que más engordan según varios estudios, entre ellos, uno de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Por delante de la pizza, las hamburguesas o los donuts, este delicioso plato provoca un incremento en el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares favoreciendo el aumento de peso y de los niveles de colesterol. Sustitúyelas por una buena patata asada o cocínalas en el microondas.