El robot con el que preparas la comida ¡sin estar en casa!

"Nuestro invento no se dirige a los 'foodies' que ya saben cocinar, sino a aquellos que no se meten entre fogones porque no tienen ni idea o porque no disponen de tiempo", explica Pedro Núñez, Fundador & CEO de South Summit. Pero, ¿qué es Eskesso exactamente? Este invento, que se presenta en el South Summit, es un electrodoméstico de cocina al vacío capaz de lograr que cualquiera pueda cocinar con un chef profesional.

Eskesso es un calentador de precisión con forma de cilindro totalmente transportable que permite cocinar a baja temperatura en casi cualquier lugar. "Como tan solo necesitas los ingredientes, agua, Eskesso y un recipiente cualquiera, lo cierto es que puedes prepararte la cocina en casi cualquier sitio. Nosotros hemos llegado a utilizarlo en una papelera de nuestra oficina", afirma Núñez.

Eskesso permite cocinar en cualquier sitio. | Eskesso

Su facilidad de uso es uno de sus rasgos más notables. Tan fácil como ponerlo en marcha para calentar el agua y dejar que la comida se haga poco a poco y a baja temperatura. "Logramos que los alimentos se cocinen en sus propios jugos, lo que hace que Eskesso sea, además, un ingenio pensando para elaborar comida saludable. Al cocinarse durante mucho tiempo, las proteínas se conservan y no se destruyen, como ocurre en el caso del microondas", añade. Además, el cliente dispone de recetas en la web e incluso puede pedir las bolsas ya preparadas para que pueda prepararse un pollo con verduras o un plato de pescado, por ejemplo.

La otra gran ventaja es que se puede manejar el aparato desde la distancia gracias a una aplicación de móvil. "A través de la 'app' preparamos la receta, decidimos cuando empieza y cuando acaba. Por ejemplo, podemos, si la receta tarda en prepararse dos horas, programarla para que empiece 120 antes de que volvamos a casa. Esto permite que tomemos la comida recién hecha. En realidad, el objetivo de Eskesso es ayudarnos a tener una dieta equilibrada", reconoce Núñez.

Eskesso se encuentra en plena frase de 'crowdfunding' para buscar fondos para ser fabricado. A través de la web Kickstarter es posible encargarlo desde 99 euros. En el South Summit compartirá espacio con otras 'startups'. Bajo el lema ¡innovation is now!, South Summit se constituye como una plataforma única que reúne a las 'startups' más prometedoras del sur de Europa, Mediterráneo y Latinoamérica, a los inversores internacionales más potentes y a corporaciones líderes, que están buscando innovación a través de las Startups. South Summit se celebra los días 5-7 de octubre de 2016 en Madrid (España).