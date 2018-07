1- ¿Cómo? ¿Un árbol de Navidad de espinacas con el tallo de chocolate y lacasitos por encima? No way...

Árbol de espinacas | Cocinatis

2- ¿Sabéis esas casas nevadas en medio de la montaña que nos recuerdan a aquellos paisajes idílicos en los que se perdieron Hansel y Gretel? ¿Esas colinas blancas y onduladas, que nos trasladan a un fuego encendido, una copa de vino y mucho tiempo por delante? ¿Esos escenarios de cuento que no se parecen en nada a ESTO? ¿Sabéis?

La casita de chocolate | Cocinatis

3- Soy un muñeco de nieve un poco especial, y no hay nada en mi linda cara nevada que no sea un despropósito. Discernir qué es lo peor de mi aspecto es muy complicado, pero tras una dura pugna parece haber consenso: tal vez usar terrones de azúcar como dientes no era lo más adecuado. Y mi nariz... Ay, mi nariz.

Muñeco de nieve | Cocinatis

4- Ei chicos, ¿y si hacemos una pizza casera? Sí, tío, pero vamos a ser un poco creativos, con gente como tú todavía iríamos vestidos con pieles y cazaríamos búfalos. ¿Por qué no hacemos una pizza-jersey? El mundo es de los valientes. Esto... No estoy seguro. ¿De verdad crees que...? Es que no acabo de ver que... ¡Ya está amasada! ¡Al horno!

Pizza-jersey, ¡OMG! | Cocinatis

5- ¿Reno o desecho corporal?

Un reno peculiar | Cocinatis

6- ¿De verdad hay alguien que quiera comerse en Navidad un árbol de brócoli y coliflor?

Árbol de verduras | Cocinatis

7- Tal vez, y solo tal vez, una de ellas podría ser algo parecido a un muñeco de nieve. Tal vez.

Galletas navideñas | Cocinatis

8- No tenemos palabras, ni nosotros ni nadie, para describir este reno.

El reno definitivo | Cocinatis

9- Sí, sabemos que no es un plato navideño estrictamente, pero este Bieber ¿dulce? es taaaaaaan adorable.

Bieber Cake | Cocinatis

10- Los despropósitos en materia de árboles navideños no tienen límites en estas fechas.