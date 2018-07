¡Que no te pille el toro! Cómo empezar a ahorrar YA en tus compras de Navidad

1- No compres turrones y dulces con antelación. O hazlo solo si eres de esas personas que tienen una voluntad de hierro. Porque si no lo eres ya sabemos lo que va a ocurrir: que vas a desayunar mazapanes, merendar turrón y tomar de postre neulas hasta que llegue la Cuaresma. Y es que es muy difícil resistirse a esos dulces si los tenemos en la despensa, así que no solo acabaremos gastando más, sino comiendo alimentos poco saludables y altamente calóricos. Haz la compra de turrones en la semana del 18 y, sobre todo, no compres por encima de tus posibilidades.

2- Prima la calidad por encima de la cantidad. Es mejor comprar un buen turrón, artesanal y elaborado con una buena materia prima, que tirar la casa por la ventana adquiriendo todo tipo de marranadas dulces que nos llenarán pero no las disfrutaremos. Grábate a fuego está máxima: este año, la Navidad será delicatessen o no será.

3- Utiliza con sabiduría el congelador. Puedes comprar con antelación una buena carne o unos mariscos de calidad y congelarlos hasta que llegue la fecha de consumirlos. Abandonemos, al fin, el miedo al congelador, que no va a estropear en ningún caso nuestros productos. Solo debemos cerrarlos herméticamente, para que no respiren y no se contaminen de otros sabores, y sacarlos unas horas antes de cocinarlos. Sobre todo, es fundamental descongelarlos a temperatura ambiente, nunca en el congelador, y si hace mucho calor en el exterior a poder ser dentro de la nevera. Para ello, es importante sacarlos con la antelación suficiente.

4- Planifica tus platos con productos de temporada. Si vas a preparar una carne, mejor elaborarla con setas, que están de temporada y muy sabrosas, que escoger otros productos más caros que no son de temporada.

5- Compra por Internet. Si te quieres poner exquisito y ofrecer un surtido de productos delicatessen, una buena idea es comprar por internet. Caviar, ostras, mariscos, foie, quesos, patés... Antes de entrar en cualquier establecimiento y comprar lo primero que te entre por los ojos, infórmate bien y consulta las diferentes webs para hacerte con el mejor surtido al mejor precio.

6- Si no tienes tiempo, cocina por adelantado. Si tienes que trabajar o vas a ir muy justo de tiempo en los días señalados, puedes dejar sin problemas el caldo hecho para elaborar la sopa el mismo día. Así pues, cuando tengas un domingo tonto, ya sabes. Prepara un buen caldo, o la carne de los canelones, por poner solo dos ejemplos, y déjalos listo por si las moscas.

7- No despilfarres en decoración. A partir de ya, puedes empezar a entrar en webs de manualidades para descubrir las mejores ideas para decorar tanto tu mesa navideña como tus platos y el entorno. No necesitarás un mantel especial y carísimo, si desde ya puedes agenciarte el material necesario y fabricar en casa unos monísimos, individuales, con papeles de colores, mañan y creatividad. Si recoges piñas del bosque y fabricas algunas bolas, verás qué bien quedará la mesa sin necesidad de dejarte un dineral. Si tienes hijos, ya sabes a qué dedicar una tarde tonta, y ahorrar mientras haces una actividad en familia.

8- Escalona los gastos. ¿Y si te organizas las semanas que quedan a partir de ahora y destinas cada una de ellas a comprar algo? Esta semana los cavas, la siguiente los vinos, la otra los licores y así sucesivamente. No solo ahorrarás, sino que la sensación de gasto será menor. Eso sí, que no sean los dulces, que probablemente te costará más no abrir.

9- No utilices la tarjeta de crédito. Si no eres consciente de lo que estás gastando, se te va a ir la mano con el dinero y acabarás gastando más de lo que preveías.

10- Utiliza aplicaciones de control de gastos. Existen numerosas apps que te ayudan a gestionar tus gastos. No dudes en bajarte una de ellas y utilizarla durante las fechas navideñas.