¿Por qué tu lavavajillas lava mal? Pues porque no sigues estos consejos

1- Pon la pastilla directamente en la máquina. Sabemos que no es muy ortodoxo, pero ¿cuántas veces has puesto un lavavajillas y la pastilla ha quedado intacta dentro de su caja sin haberse deshecho? Un buen truco para que esto no ocurra es echar la pastilla directamente dentro de la máquina. Esto garantiza que se deshaga siempre y lave correctamente.

Hombre con un lavavajillas | Agencias

2- No lo cargues en exceso. Es mejor que no pongas los platos en las ranuras correspondientes, sino que dejes una libre entre plato y plato. Lo mismo ocurre con los cubiertos, que no se lavarán bien si los colocas apiñados. No esperes a que esté lleno a rebosar para ponerlo porque será peor: acabarás volviendo a ponerlo, con idénticos resultados lamentables, o lavando a mano parte de la carga.

3- No dejes nunca que se quede sin sal y abrillantador. No solo se estropea la máquina y acortas su vida útil, sino que además la vajilla no quedará bien lavada. En cuanto se encienda la luz, repón lo que sea necesario y si no tienes en casa lava los platos a mano hasta que puedas bajar a comprar sal o abrillantador.

4- Limpia los filtros cada cierto tiempo, y límpia el aparato bien por dentro. No olvides que mantener una correcta higiene del lavavajillas es fundamental.

Lavavajillas | Cocinatis

5- No te fíes de todas las marcas. Y esto puede aplicarse tanto al detergente como al abrillantador. Si la marca que usas habitualmente no te funciona, prueba con otras que haya en el mercado, o también fíjate en la que recomienda el fabricante. A veces un simple gesto como este lo cambia todo.

6- Comprueba que las aspas giran sin problema. A veces es tan sencillo como que cargas tanto el aparato, con ollas grandes o sartenes muy aparatosas, que las aspas no pueden cumplir su función. Cerciórate siempre de que giran antes de cerrar el aparato.

7- Es conveniente que retires las aspas dos o tres veces al año y las limpies bien, así como las ranuras en que se sujetan. Garantizarás el correcto funcionamiento del aparato y ahorrarás energía.

8- Retira los restos de comida con un cepillo o una esponja. A veces nos confundimos, y creemos que tener lavavajillas significa que no vamos a volver a mojarnos las manos en la vida. Pues no es cierto. Hay que retirar los restos de comida y la grasa demasiado incrustada antes de meter los cacharros en la máquina. ¿Un consejo? Las fuentes demasiado sucias, así como ollas o sartenes, conviene mejor lavarlas a mano, pues hay niveles de suciedad a los que el lavavajillas no va a poder hacer frente.

Bricomanía | Agencias

9- No abras inmediatamente el lavavajillas cuando acaba el programa de lavado. Mejor que te esperes una hora, ya que el calor contribuirá a que se evaporen los restos de humedad.

10- Si pese a que sigues todos estos consejos los problemas persisten, no olvides revisar el desagüe, que podría estar atascado. Y si ya con esto no consigues una vajilla impoluta, consulta a tu fabricante.