¿Por qué cuando empiezas no puedes dejar de comer estos 14 alimentos?

Está claro que no todos los alimentos crean la misma adicción. Cuanta más grasa o azúcar tienen, más adictivos se vuelven. En muchos casos se trata de comida que, a pesar de saber que no es la opción más sana e, incluso, que te puede llegar a sentar mal, no puedes dejar de comer. ¿Cuántas veces has estado frente a un bol de patatas chips y no has podido parar hasta dejarlo vacío?

¿Por qué ocurre esto?

Desde un punto de vista fisiológico, cuando el cuerpo te pide que comas y tienes sensación de hambre lo más fácil es buscar la comida con más calorías, azúcares y grasas posibles, te sacian más rápido y te llenan más.

El sistema de recompensa del cerebro se vuelve más agudo cuando tienes hambre y hace que las hormonas fijen la atención, enseguida, en las comidas más adictivas y copiosas que te puedas imaginar.

Diferentes estudios han demostrado que este sistema de recompensa hace que el cuerpo humano funcione de una forma muy similar con el consumo de drogas y con el consumo de ciertos alimentos cargados de calorías, grasas y azúcares. Los expertos afirman que hay una explicación fisiológica muy sencilla: nuestro cuerpo nos hace buscar aquello que es bueno para la supervivencia de nuestra especie (como la comida o el sexo); cuando llega el hambre, la comida más calórica satisface nuestro cuerpo más rápido y de forma más intensa.

Los alimentos procesados se llevan la palma en este sentido ya que su composición a base de grasas y azúcares es muy difícil de encontrar en alimentos naturales. Se puede decir que los alimentos aumentan sus propiedades adictivas una vez que son procesados, ya que están hechos a base de la concentración de diferentes sustancias.

Los alimentos más adictivos

1.-La pizza le gana la partida al resto. Y es que su composición está llena de calorías, grasas y azúcares.

2.-El chocolate, en todas sus versiones o variedades.

3.-Las patatas fritas de bolsa, ¿qué tendrán? Una vez que empiezas, te acabas la bolsa entera.

4.-Las galletas con chocolate.

5.-Los helados. La quinta posición no es para menos. Es uno de los alimentos que más enganchan.

6.-Las hamburguesas con queso, recién hecha y con el queso fundido por encima…

7.-Los refrescos azucarados con burbujas, son todo un clásico.

8.-Los pasteles, en todas sus versiones, de todos los sabores y formas posibles. Su concentración de azúcares y grasas, parecen hacerlos irresistibles.

9.-El queso.

10.-El bacon y si es frito, mucho más adictivo.

11.-El pollo frito también crea adicción.

12.-Lo bollitos. Cuanto más procesados, más éxito tienen.

13.-Las palomitas con mantequilla. ¿Qué mejor plan que ver una película con un cubo de palomitas gigante como complemento?

14.-Los cereales y más si se toman en el desayuno.

Por supuesto, ni la fruta ni la verdura aparecen en la lista. Son alimentos que proporcionan energía pero de una manera mucho más lenta y, además, no activan el sistema de recompensa del cerebro.