¿Qué comer a cada edad para no ganar peso?

A partir de los 30 o 35 años, según la persona, el metabolismo tiende a ir cada vez más despacio, no necesita tanta energía para realizar sus funciones vitales y, por tanto, no son necesarias tantas calorías en las comidas. Además se suele empezar a perder tejido magro y musculatura y se suele aumentar el índice de grasa corporal, sobre todo en el abdomen.

Por eso, es importante establecer unas pautas en las comidas, como comer 5 veces al día, en cantidades pequeñas y establecer unos horarios fijos en tu rutina alimentaria. Todo esto siempre combinado con ejercicio físico.

A partir de los 30

Durante esta década lo normal es consumir en torno a 2.200 calorías y beber mucho, mucho, agua, de esta forma será más fácil limpiar el cuerpo de toxinas.

Incorpora en tu alimentación proteínas, distribúyelas a lo largo de todas las comidas y también incluye en tus comidas frutas, verduras, hortalizas y aceite de oliva. A esta edad puedes permitirte, perfectamente, una o dos “comidas trampa” a la semana.

A partir de los 40

Es habitual consumir alrededor de 2.000 calorías al día. Es importante que sigas una dieta equilibrada, en la que haya mucha variedad y que incluyas siempre proteínas, verduras, frutas y cereales. A esta edad el calcio es imprescindible, te ayudará a prevenir la osteoporosis.

El deporte es esencial en esta etapa ya que si no haces deporte, no quemarás energía, o lo que es lo mismo, cualquier capricho que te des te hará sumar kilos y deshacerte de ellos no resultará fácil.

A partir de los 50

A esta edad debes consumir unas 1.900 calorías diarias. Pero no vale cualquier cosa, intenta que las calorías que consumas sean de calidad e incluyan los macronutrientes y micronutrientes que tu cuerpo necesita en esta etapa. El hierro es esencial, sobre todo durante los desarreglos menstruales.

Durante la menopausia se pierde una gran cantidad de estrógenos, imprescindibles para proteger el corazón y evitar las enfermedades cardiovasculares.

El calcio, los aceites vegetales (mejor si es aceite de oliva), las legumbres, el pescado azul y los frutos secos, son muy beneficiosos en esta etapa. Incorpora el ejercicio físico en tu rutina, por lo menos dos días a la semana. Y aparta el tabaco y las bebidas alcohólicas.

A partir de los 60

En general se tienden a consumir unas 1.600 calorías diarias. A esta edad se nota muchísimo más como las fibras musculares comienzan a descender. Y al mismo tiempo coger kilos es mucho más normal, sobre todo una vez establecida la menopausia y entre los 5 y 10 años siguientes.

Es importante llevar una dieta basada en alimentos bajos en calorías. Así que disminuye las grasas y también los hidratos de carbono. Incorpora mucha fruta y mucha verdura en tu alimentación y no olvides hidratarte muy bien. Un puñadito de frutos secos, cada día, también te ayudarán.