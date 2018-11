¿Por qué no adelgazo? Errores frecuentes al hacer dieta

No te fíes de lo que te cuentan, ni de lo que les funcionó a otros, ni de las dietas de las famosas. Lo mejor que puedes hacer es ir a un especialista, él te aconsejará y te establecerá unas pautas personalizadas para que tu dieta funcione.

Lo primero que hay que tener claro es que los milagros no existen. Ten en cuenta que los resultados de una dieta no son visibles de un día para otro y que hay errores que tienes que tratar de evitar a toda costa. Y es que, estos errores no solo pueden hacer que tu objetivo se frustre, también te pueden ocasionar serios problemas de salud. Estos son los errores más frecuentes al hacer dieta:

Las dietas milagro

No busques dietas milagro, nunca funcionan. Tienes que dejarle tiempo al cuerpo para que se acostumbre a la nueva situación. Pretender resultados de un día para otro no es una buena idea, y obviamente, no es nada saludable. Además, estas dietas suelen ir de la mano del efecto rebote, recuperas los que perdiste y más en cuanto dejes la dieta.

Ayunar

Pasarte el día entero sin comer no es lo más ideal. Tu cuerpo necesita energía. Cuanto más tiempo pasas sin comer, más se agrava el estado de ansiedad, y además corres el riesgo de caer en algún que otro atracón a la nevera. Una dieta saludable debe saciarte y se debe basar en alimentos saludables y en hacer las comidas que sean necesarias para tu organismo.

Fallo en la dieta | Agencias

Saltarte alguna comida

Este es uno de los errores más extendidos. Hay gente que cree que si elimina alguna comida será mucho más fácil perder peso y es un error pensar eso. Comer es primordial, es muy importante para que tu metabolismo se mantenga activo y se quemen más calorías. Comer favorece que el metabolismo esté acelerado, y con esto la pérdida de grasa.

Eliminar los hidratos de carbono de tu vida

Deshazte de la falsa creencia de que los hidratos de carbono son el macronutriente que más engorda. No hay que eliminar ningún macronutriente de tu dieta, todos son necesarios para que el cuerpo funcione correctamente. Los hidratos de carbono son imprescindibles para que el cuerpo tenga la energía que necesita. Y sin energía no podríamos hacer nada. Es necesario incluir en la dieta todo tipo de alimentos y nutrientes básicos.

El alcohol

Es muy frecuente que durante una dieta se controlen, más o menos, los alimentos que se comen, pero no lo que se bebe. Las cervecitas que tanto gustan, y el alcohol en general, generan calorías vacías en el organismo, que acaban acumulándose en forma de grasa.

No hacer ejercicio

Perder peso de forma saludable lleva implícito hacer ejercicio. Con el deporte no solo se adelgaza, también se tonifica, eso significa que tienes el músculo más activo, con más forma y que quemas más calorías. Con una dieta sana y equilibrada, sin errores de por medio, basada en ti, y con la práctica de deporte, la pérdida de peso será mucho más fácil y llevadera.