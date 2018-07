Ojito: sustituir el aceite por cerveza para cocinar te puede hacer perder peso

Acabamos de empezar el año, estamos pasados (pasadísimos, algunos) de peso y ésta es la clase de noticias que queremos oír: una nutricionista estadounidense, Toby Amador, acaba de explicar que cocinar con cerveza en lugar de con aceite nos puede ayudar a perder peso. ¿Cómo es posible? Pues porque la cerveza tiene meno calorías, claro. En concreto, una cucharada sopera de cerveza tiene 75 calorías por las 120 del aceite.

Claro que cuando Amador habla de cocinar con cerveza, no se refiere a freír. Ahí vamos a tener que seguir tirando de aceite de oliva. No, no, ella se refiere a los guisos. Como ejemplo, pone un pollo a la cazuela. En este caso, asegura, sí optamos por la cerveza en lugar de por el aceite estaremos quitándonos unas cuantas calorías. También recomienda emplear birra para, por ejemplo, pincelar una carne de ternera que hagamos al horno.

Para acabar de redondear su recomendación, Amidor recuerda que el consumo MODERADO de cerveza puede resultar saludable debido al contenido en vitamina B, fósforo o selenio que contiene. También se considera que puede ayudar a reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. En esto coincide con algunos estudios publicados como el de la Universidad de Pensilvania, que, además de los beneficios ya citados, explica que el consumo (repetimos, moderado) de cerveza puede ayudar a fortalecer los huesos gracias a su contenido en silicio.

Los que ya eran fans de cocinar con cerveza pueden dar saltos de alegría con las recomendaciones de esta nutricionista y los que no lo hacían por miedo a engordar aún más pueden comenzar a introducir un chorrito de su marca favorita en lugar de una cucharada de aceite de oliva. Eso sí, hay que tener en cuenta que, si no pensamos exclusivamente en las calorías, el aceite de oliva virgen extra nos aporta grasas saludables que ayudan a reducir el colesterol malo y antioxidantes para retrasar el envejecimiento.