Móntate un 'brunch' casero improvisado con lo que tienes en la nevera

1- Que no falte la fruta. No tienes por qué tener en casa un apetecible vergel multicolor, sino simplemente saber sacar partido a las frutas que tengas en la nevera. Una opción es cortarlas con gracia y hacerte una buena macedonia (si tienes menta en el balcón, no dudes en incorporar unas hojitas a tu bol), aunque también puedes improvisar un zumo tutti-frutti o un batido (mezclando la fruta con leche o yogur).

2- Postres molones. Siguiendo con la fruta, ésta puede ser un postre estupendo para los golosos con cuatro cosas que probablemente tengas por casa. Si tienes chocolate para postres que te sobró de la última vez que te pusiste cocinillas y algo de helado en el congelador, sólo tienes que cortar la fruta en cubos pequeños, añadirles una bola de helado (mejor si es de nata, yogur o vainilla) y regar la mezcla con chocolate caliente recién deshecho, que se endurecerá en contacto con el chocolate y dará lugar a un postre (o lo que sea, en el 'brunch' no existe el orden) de escándalo.

3- A falta de pan, buenas son crêpes. Si no tienes pan, seguro que tienes harina, leche y algún huevo rezagado: ¡prepárate unos crêpes! Además, podrás acompañarlos de algo de embutido o quesos que tengas en la nevera, por no hablar de la crema de cacao o simplemente un poco de azúcar. Otra opción es prepararte unos pancakes o tortitas, una receta la mar de resultona que podrás hacer... ¡incluso en el microondas!

4- Pero a falta de crêpes, bienvenido sea el pan duro. Porque igual tienes un pan de la semana pasada en el cajón con el que podrías herir de muerte a alguien si se te ocurriese lanzárselo, pero ni se te ocurra tirarlo, porque si además tienes huevo y azúcar vas a poder prepararte unas deliciosas tostadas francesas bien consistentes, la versión anglosajona de nuestras amadas torrijas.

5- Huevos revueltos. No puede faltar este clásico de los desayunos domingueros, que podremos tunear con prácticamente cualquier cosa que tengamos en la nevera: desde jamón de York a salchichas, aquellos chorizos del pueblo, especias, jamón o panceta.

6- En vez de café, cappuccino. Es muy fácil prepararte un cappuccino o un latte bien cargadito de espuma. Simplemente tienes que hervir mucho la leche y pasarla por la licuadora, para luego proceder a hacer un pequeño dibujo con café y disfrutar incluso de tu 'latte-art' en tu 'brunch' casero.

7- Un platito con aceite, por favor. Otra idea para el 'brunch' es dar protagonismo al aceite de oliva, especialmente si disponemos de un buen pan. Un platito con ese aceite de oliva bueno en el centro de la mesa, acompañado de un poco de sal, va a quedar la mar de resultón.

8- Sí a los 'mugcakes'. Hay recetas para parar un carro, centenares de libros y tutoriales de Youtube. Y es que si tienes galletas, Cola-Cao y huevo te podrás hacer en el microondas, en diez minutillos, un bizcocho delicioso sin necesidad de horno.

9- Lo mismo ocurre con el flan. Hazte con un tutorial si amas el flan, porque también puede hacerse al microondas, sin necesidad de encender el fuego, en unos 15 minutos. Si además tienes por ahí un paquetito de galletas María no dudes en incorporarlo a este manjar, que podrás hacer sin necesidad de ensuciarte las manos.

10- ¿Guacamole o hummus? Probablemente tengas por ahí algún aguacate, unos tomates y algo de cebolla, o tal vez un bote de garbanzos que compraste en conserva hace semanas. ¿Y si te improvisas un hummus o un guacamole?

11- Sopas frías de frutas. Especialmente cuando llega el buen tiempo, las sopas frías de frutas son una buena manera de empezar el 'brunch', pues son ideales para ir abriendo el apetito con el objetivo de dar buena cuenta del festín que vendrá después. ¿Has comprado ya melones y melocotón? Bátelos juntos, añade unas hojas de menta o albahaca y ya tendrás un primero excelente.