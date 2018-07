Llevas utilizando mal el cazo toda la vida

Hay cosas en tu vida que te resultan tan cotidianas que seguramente nunca te has planteado que puedan usarse de manera diferente a cómo lo haces habitualmente. Si eres un cabezón y eres de los que rehúyes los consejos, quizá no te interese seguir leyendo. El resto, atentos, porque hoy vamos con uno de vuestros utensilios de cocina básicos. Hablamos de ese cazo que lo mismo utilizáis para calentar leche que para cocer un arroz. Pues bien, lleváis toda la vida usándolo mal. Os damos tres razones de peso.

No sé para qué sirve el agujero que tiene en el mango. Tranquilos, no sois los primeros en pensar que su única finalidad es la de ayudarnos a colgarlo de un gancho cuando no lo estamos utilizando. Pues bien, posee otra función que puede resultarte más útil. Cuando estás haciendo una salsa de tomate y remueves con una cuchara de madera, ¿dónde poner la cuchara sucia cuando no la utilizas? Si la colocas sobre la encimera, dejarás restos de tomate. Introdúcela por el orificio del mango del cazo y, ¡tachán!, se mantendrá vertical y dejará tu cocina limpia.

Sí, el agujero del cazo sirve para poner la cuchara de madera. | Pinterest

Cuando el agua hierve, desborda y acaba saliéndose del cazo. Un clásico que todos hemos vivido cuando estamos cociendo pasta, por ejemplo. Ponemos el fuego al máximo y el agua hierve y se sale dejando perdida nuestra vitrocerámica o placa de inducción. Con lo fácil que es coger la cuchara de madera y ponerla en horizontal sobre la superficie del cazo... Este truco mágico mantiene a raya el agua y evita que se desparrame por fuera. Ojo, porque con la leche no funciona. No digáis luego que no os hemos avisado. La razón de que esto ocurra es que la cuchara de madera rompe la burbuja debido a su temperatura, mucho más fría que la del agua.

Se me ha agarrado abajo la comida, ¿cómo lo limpio? Un momento malrollero, sin duda. Hemos hecho un arroz y se nos ha pegado la comida dejando la base del cazo quemada. ¿Cómo solucionamos el desaguisado? En un primer momento, seguro que habéis tirado de líquido desengrasante y os habéis puesto a darle con el estropajo metálico. Lo que acabáis consiguiendo con esto es cargaros la antiadherencia y dejando inutilizado el cazo. Para evitar esto, poner a hervir un poco de vinagre blanco y una cucharadita de sal en el cazo sucio. Cuando se enfríe, la comida del fondo se despegará con facilidad.