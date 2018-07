¿Fundamental en tu dieta o peligroso para el colesterol? La verdad sobre el huevo

Es ahora cuando empiezan a reconocerle sus beneficios. Y lo cierto es que tiene unos cuantos. El huevo es un alimento rico en proteína y grasas buenas. Entonces, ¿por qué no vamos a tomarlo?

El huevo no eleva el colesterol

Es cierto que el huevo en su composición tiene colesterol, pero como otros tantísimos alimentos, y no por eso deja de ser saludable. En concreto tiene unos 200 mg de colesterol por unidad.

Como todo, en su justa medida, es necesario. Tu organismo también necesita un poco de colesterol. Para nada el huevo eleva el riesgo de sufrir alguna enfermedad cardiovascular, eso sí, siempre que se consuma con moderación.

En su composición, además de proteínas y grasas buenas, insaturadas, también contiene vitaminas y antioxidantes.

El huevo tiene un gran poder saciante

Podemos llamarlo poder o no, el caso es que al contener en su mayoría proteína calma el hambre. Tiene alrededor de 7’5 mg de proteína por unidad.

Te ayuda a controlar, no solo el apetito, también las raciones que consumes del resto de alimentos. Lo mejor es tomarlo en la primera comida del día, en el desayuno, de esta forma, controlarás el hambre a lo largo del día.

Además, contiene solamente 80 calorías y su consumo acelera el metabolismo. Así que el mito que decía que es un alimento muy calórico, queda desmontado. Eso sí, siempre que se cocine con poca grasa. Lo mejor: cocido.

Huevo | G+J

Tiene un alto valor biológico

El huevo es un alimento que dispone de todos los aminoácidos esenciales, o lo que es lo mismo, todos aquellos aminoácidos que tu cuerpo por sí solo no genera, pero que necesita para funcionar correctamente y por tanto necesita obtenerlos a través de la comida.

Los aminoácidos, en general, son la base energética. Intervienen con una función esencial, tanto en el transporte óptimo (minerales, vitaminas, grasas, carbohidratos y proteínas), como en su buen aprovechamiento.

No tiene por qué digerirse mal

Que el huevo no se digiera bien, en realidad no depende del huevo en sí, depende de la persona que lo vaya a consumir, de su tolerancia o no y de cómo lo cocine.

Es un alimento muy versátil

El huevo es un alimento muy versátil, no solo a la hora de cocinarlo, también a la hora de incorporarlo a la dieta. Es muy agradecido.

Puedes incorporarlo en preparaciones saladas y dulces, sin problema. Tomarlo solo, en ensaladas, al horno, frito, de acompañamiento, revuelto, y un largo etcétera. Permite hacer una gran variedad de platos, y pueden ser muy sanos.

El huevo es perfecto para incluirlo en una dieta sana y equilibrada. Lejos de lo que en un principio se podía pensar, tiene grandes beneficios para la salud.