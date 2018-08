Estos son los principales errores que cometes al preparar una ensalada de pasta

En verano, nuestra alimentación cambia respecto al resto del año. En esta época, las altas temperaturas nos quitan mucho apetito, por lo que debemos recurrir a los alimentos frescos y ligeros. En nuestra gastronomía hay platos muy variados a los que solemos acudir en las noches de verano: gazpacho, salmorejo, pisto... Y seguro que más de una vez has optado por prepararte una ensalada de pasta bien fresquita. Es muy sencilla de hacer, pero eso no quiere decir que no tengamos errores al prepararla. Por ello, hemos recogido en este vídeo los fallos más frecuentes que solemos cometer.

A la hora de elaborar la ensalada de pasta, uno de nuestros platos preferidos para el verano, un error muy habitual es hacerla del mismo modo que si la fuéramos a comer caliente. La preparamos exactamente igual, es decir, seguimos los mismos pasos, salvo que al final la dejamos enfriar para más tarde meterla en el frigorífico. Sin embargo, estamos muy equivocados. La cocción para este tipo de ensalada fría no es la misma y hacerlo mal podría suponer la pérdida del sabor.

Tenemos que tener en cuenta muchos elementos: desde el tipo de pasta que seleccionamos, hasta el aliño que utilizamos para darle sabor a nuestro plato. También tenemos que considerar que se cuece más tiempo de lo habitual, que se le echa más sal de la normal al hervirla y que se le añaden otro tipo de ingredientes respecto a la pasta caliente. Por esto, hay que tener muy claro qué es lo que estamos cocinando. Si lo que queréis es una buena comida, fresquita y rica, solo tenéis que tomar nota de losque os mostramos en este vídeo.