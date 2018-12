¿Dónde está la mejor pizzería de España? Descúbrelo

Vi-vi-viva-la pizza, que diría Paco Pil, ese gran dj de la música electrónica de baile en nuestro país. Si hay una receta que nos gusta a todo el mundo esa es esta comida italiana. Seguro que muchos pensamos que conocemos la mejor de España, pero lo cierto es que hay que ser rigurosos. Esta es la lista de las más 'top' y esto es lo que dicen sobre el podio, las tres mejores clasificadas.

Deliciosa pizza. | Pizzería Da Claudio.

1. Pizzería da Claudio, Zaragoza. "Aunque es una pizzería pensada para llevarlas a domicilio, también ofrecen la oportunidad de degustar las pizzas en el local. Claudio es un auténtico italiano que hace las pizzas con ingredientes de primera calidad en un horno de leña que no te dejará indiferente", explica TripAdvisor. Qué dicen los usuarios de la red social: "¡Wow! ¡La mejor pizza de que he probado! Calidad y cantidad de ingredientes, puntuales, gran atención. Ya no voy a otra".

2. N.A.P. Neapolitan Authentic Pizza. Barcelona. "Este pequeño pero moderno local especializado en pizzas tradicionales napolitanas ha conquistado con sus aromas y sus sabores a todos los vecinos del barrio. Sus pizzas, hechas en horno de leña, están disponibles tanto para tomar allí como para llevar a casa", cuentan en Trip Advisor. Qué dicen los usuarios: "Fuimos a N.A.P. varias veces, la primera fue justo después de nuestro viaje a Nápoles. Y… ¡está a la altura! Pizza genuina, riquísima, hecha al momento. Es mi lugar cuando me entran ganas de comer una buena pizza".

3. Parking Pizza. Barcelona. "En su carta cuentan con sorprendentes pizzas, todas ellas elaboradas con productos de primera calidad y muy variados. Todo ello dentro de un local de aire industrial con tres grandes mesas de madera que comparten los comensales", señala TripAdvisor. Qué dicen los usuarios: "La mejor pizza italiana no se encuentra en Italia, está en Barcelona. Escondida en un espacio innovador, hornean la masa en un horno de piedra con los mejores productos italianos. Precios medios acorde a la calidad de las pizzas y los postres".

La lista se completa con las siguientes pizzerías:

4. Pizzería 500 Grados, Palma de Mallorca.

5. La Pizza di Ale, Marbella.

6. Pizza Circus. Barcelona.

7. Vivi 100% Italiano Pizzería, Corralejo.

8. Pizzería Il Tano, Palma de Mallorca.

9. Pizzería Peperone, Corralejo.

10. Pizza Pazza. Barcelona.

Ya sabes, si tenias alguna duda sobre donde encontrar pizzas maravillosas, confiamos en haber resuelto todas tus dudas.