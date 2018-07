Por dónde debo empezar si quiero llevar una dieta vegetariana

¡NO TE PONGAS A COMER ENSALADA COMO LOCO!

Volverse vegetariano no es tarea fácil y lo mejor es hacerlo bien desde el principio y poco a poco. Si has decidido cambiar tu modo de vida y tu dieta estos consejos te serán muy útiles. Con tomar ensaladas todo el día no basta, debes aprender a cocinar recetas completas y qué alimentos debes incluir en tu dieta para sustituir los de origen animal.