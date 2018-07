Diez trucos para restar calorías a tu ensalada

1- Ojo con el aceite de oliva

Sí, es cardiosaludable. Sí, es la base de la dieta mediterránea. Si es virgen extra estamos garantizando a nuestro cuerpo una dosis de uno de los mejores productos del mundo. Todo eso es cierto, pero también lo es que tiene una cantidad ingente de calorías: tiene casi 900 calorías por 100 g. Así pues, intenta que tus aderezos tengan de base el aceite pero combínalos con algo de cítricos (zumo de limón o lima) o vinagre (el de manzana es reconocido por su potente efecto quemagrasas).

2- Vigila con los quesos

Los quesos curados tienen hasta el doble de calorías que los de pasta blanda (así que vigila con esos taquitos de manchego), pero aún así son bastante calóricos. ¿Has probado a sustituir la socorrida mozzarella por tacos de tofu? Estarás reduciendo notablemente las calorías sin que se note demasiado, ya que el tofu tiene un sabor bastante neutro y una textura agradable. De las 270 calorías/100 g que tiene la mozzarella, el tofu tiene 75 calorías. Y numerosas propiedades, entre ellas buena cantidad de proteínas.

3- Ojo con las salsas

Salsa rosa, mayonesa, salsa tártara... La respuesta es no. El aliño tiene que ser ligero y saludable, y muchos 'dressings' tienen una cantidad de calorías que harán de nuestra aparentemente ligera ensalada un plato altamente calórico.

4- Sí a la proteína

Aunque no lo creas, añadir proteína a la ensalada (tacos de pollo o pavo son perfectos, pero también atún o salmón en dados) puede que incremente las calorías, pero también la sensación de saciedad. Este aporte de proteína saludable de origen animal nos hará llegar saciados a la siguiente comida, no picotear durante la tarde y no ponernos las botas en el postre. Vale la pena incorporar una ración a nuestra ensalada de turno.

5. Ojo con las verduras

El brócoli es muy poco calórico, como lo es la coliflor, pero si somos de esas personas a las que nos provoca pesadez y flatulencia es conveniente reducir su consumo y apostar por otras bases más digestivas, desde las espinacas a las acelgas, rúcula, canónigos, etc.

6- Agrega frutas

Las frutas son ligeras, versátiles e ideales para las ensaladas, especialmente en verano que hay tantas y tan ricas. Sandías, melones, melocotones, fresas y, por supuesto, la todoterreno manzana serán perfectas para crear ensaladas consistentes, sabrosas y muy pero que muy ligeras.

7- Pasta y arroz integrales

Si te apetece que tu ensalada tenga una base de carbohidratos, que sean integrales. No son exactamente menos calóricos, pero sí contienen fibra, serán más digestivos y ligeros, y nos harán sentir menos saciados. ¿Otra opción? Quinoa, un superalimento versátil, sabroso y nutritivo ideal como base para las ensaladas.

8- Vigila con la sal

La idea es que te vayas acostumbrando al sabor de los alimentos, pues poco a poco tu paladar necesitará menos y menos sal. El exceso de sal (y es muy fácil pasarse en las ensaladas, porque nos resultan insípidas en ocasiones) nos hará sentir hinchados. Apuesta por vinagretas y especias para darles sabor, así como por combinar diversos alimentos que den lugar a un contraste de sabores y no echemos de menos la sal.