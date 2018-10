Diez cosas que deberías hacer (y no haces) para tener la cocina ordenada

1- Los alimentos que caducan antes, más a mano

Tanto en la despensa como en la nevera, es importante seguir esta máxima: guarda en los armarios más altos y de difícil acceso latas y productos con una caducidad tardía y mantén siempre más a mano, y delante, los que caducan antes. Así te asegurarás de no mezclarlos y no tener que tirar comida.

2- No mezcles comida con productos de limpieza

Si no tienes lavadero y guardas los productos de limpieza en la cocina, no olvides que no se deben mezclar jamás con la comida, así que asegúrate de tener un espacio propio para ellos.

3- Estanterías y baldas al poder

Si tu cocina es pequeña, saca todo el provecho a las paredes colgando estanterías, baldas, ganchos y cualquier solución que te permita guardar cacharros y a la vez tener la cocina recogida. En el mercado, existen botecitos la mar de resultones que no solo serán soluciones de almacenaje ideales, sino que te ayudarán a optimizar el espacio.

4- Vajilla, la justa

Aunque seas un apasionado de las vajillas y tengas platos de colores, copas de diferentes tamaños y todo tipo de vasos, tacitas y boles, la idea es que no los guardes todos en la cocina, ya que acabarán comiéndose el espacio enseguida. Ten en la cocina únicamente los utensilios de diario, y el resto guárdalos fuera de la cocina y sácalos solo cuando lo necesites. Lo mismo se puede aplicar a los electrodomésticos: ten a mano solo los que utilices a menudo y guarda aparte los de uso esporádico.

5- Las especias, por orden alfabético

Parece una tontería, pero los que están acostumbrados a cocinar con especias pierden largo tiempo buscando en los botecitos y, lo que es peor, en ocasiones oliendo uno a uno porque se olvidaron de etiquetarlas. A partir de ahora, eso se acabó: especias a mano, convenientemente etiquetadas y ordenadas por orden alfabético. ¡Y se acabaron los problemas!

6- ¡Colgadores y ganchos al poder!

Especialmente en el interior de armarios, pues hay quien prefiere no tener los delantales o paños de cocina a la vista. Te permitirán aprovechar un espacio que, de otro modo, hubiese sido desaprovechado y tener siempre a mano desde bayetas a guantes de fregar, botecitos para los estropajos o para las bolsas de plástico, etc.

7- Organizadores de tapas

Permiten ahorrar mucho espacio y tener las tapas convenientemente almacenadas. ¿Has visto los que se cuelgan en la pared interior de cualquier armario de la cocina? Son perfectos para ahorrar espacio. Puedes hacer lo mismo con las tapas de los tuppers, aunque corras el riesgo de que se te pierda alguna: guárdalas todas juntas y los recipientes almacénalos uno dentro de otro.

8- La tabla de cortar sobre el fregadero

Es una buena idea colocar una buena tabla de madera para cocinar sobre el fregadero, ya que multiplicará el espacio disponible de trabajo. Especialmente en las cocinas pequeñas, este sencillo truco permite cocinar de forma mucho más cómoda y ganar mucho espacio.

9- Los cubos de basura, guardados

A veces es un infierno tener en la cocina cuatro cubos de basura diferentes, o incluso cinco. Hay soluciones de almacenaje apañadísimas y que ocupan muy poco espacio para tener todos los cubos de basura organizados en un solo armario. Vale mucho la pena, porque no suele ser muy agradable llegar a una cocina y encontrar todo un despliegue de basuras y objetos de reciclaje en medio del espacio.

10- Mesa plegable

Si apenas utilizas la mesa de la cocina y notas que te falta espacio, siempre es una buena idea colocar una mesa plegable sencilla, que abras solo cuando lo necesites.