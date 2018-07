¡El cuchillo para untar mantequilla te hará la vida más fácil!

La firma Warbuttons ya había lanzado la idea, que finalmente no se había patentado. Y es que la idea de tener en nuestro cajón un cuchillo capaz de untar la mantequilla dura, recién salida de la nevera, es una idea que se nos había pasado a todos por la cabeza en algún momento de nuestras vidas. Finalmente ha sido SpreadTHAT la encargada de comercializar un cuchillo que, por unos 19 dólares, nos va a alegrar los desayunos y que ganó el IF Porduct Design Award 2014.

El SpreadTHAT calienta la mantequilla en pocos segundos sin necesidad de electricidad, ahorrándonos tener que meterla al microondas o rallarla, ya que mediante un conductor de titanio altamente eficiente aprovecha la temperatura de nuestras manos. Ni que decir tiene que SpreadTHAT sirve también para otras cremas como la mantequilla de cacahuete o la de cacao, que pasarán en pocos segundos de la dureza a la cremosidad. No en vano su pack lo dice claro: "the Most Advanced Butter Knife in the World".

Aunque la pregunta es: ¿de verdad el cuchillo cumple su función? El experto de The Guardian, Rick Samadder lo ha probado y asegura que el "efecto espagueti" que aseguran sus creadores que tiene con la mantequilla es un mito y que no consigue separarla en tiras finas en pocos segundos. Para Samadder, este juguetito es "caro, discutiblemente innecesario y endiabladamente 'classy'".