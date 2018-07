Cinco utensilios que deberías tener en tu cocina y te harán la vida mucho más fácil

1- WOK. "Para qué voy a tener un wok si yo no sé hacer recetas asiáticas". Es el principal argumento de muchos para no incluir entre sus utensilios de cocina esta maravilla que no, no es necesario utilizar en exclusiva para hacer recetas asiáticas, sino que se puede cocinar cualquier cosa con él. Los woks originales son de hierro, aunque en la actualidad se comercializan de acero inoxidable, que son más manejables y no necesitan cuidados especiales. La ventaja del wok es que cocina rápidamente y requiere muy poco aceite, de manera que es estupendo para hacer salteados de verduras, por ejemplo, a los que se le puede añadir pollo, especias y algún fruto seco como los anacardos y cocinar en pocos minutos un plato delicioso, nutritivo y saludable.

2- ARROCERA. Cuando acabas de leer el párrafo anterior te dices que un plato de verduras deliciosas al dente con sus tacos de pollo quedarían estupendamente con un buen arroz. Y es que a la que te acostumbras al arroz como guarnición se convierte en un básico del día a día. Para no estar sufriendo calculando los minutos de cocción (no olvidemos que para hacer un buen arroz blanco hemos de calcular tanto las cantidades de agua y arroz como el tiempo que tarda el cocerse), una buena opción es hacerse con una arrocera, que nos hará un arroz delicioso en pocos minutos sin tener que preocuparnos más que para darle a un botón.

Sin embargo, como la mayoría de cocinas son pequeñas y poca gente puede permitirse acumular un trasto más, una buena idea son las arroceras de silicona que hacen el arroz en el microondas. Lékue tiene una fantástica que apenas ocupa espacio y, además de arroz, nos permite cocer cereales como la quinoa, y podemos incorporarle directamente el resto de ingredientes para tener en pocos minutos una receta completa y saludable sin necesidad de encerder horno ni fogones.

3- DESHIDRATADORA DE ALIMENTOS. Nos servirá para extraer el agua de los alimentos mediante la circulación de aire caliente, de manera que podamos conservar los alimentos durante períodos prolongados de tiempo sin perder apenas vitaminas y nutrientes. Al eliminar la humedad de los alimentos evitaremos la aparición de bacterias y garantizaremos una larga vida. Es un aparato muy útil para todas aquellas personas que tienen poco tiempo pero que, no obstante, no renuncian a comer bien, ya que nos permite adquirir buenas frutas y verduras de temporada y conservarlas durante largo tiempo, cosa que, a la larga, también va a permitirnos ahorrar, ya que es precisamente cuando es temporada que las verduras y hortalizas presentan mejores precios.

4- MÁS QUE SOPAS. Eres de esas personas que aman los platos de cuchara y que pasaría en invierno comiendo, invariablemente, una sopita o una crema de primer plato. Pues aquí está el electrodoméstico que hace del proceso de elaborar una sopa (de lo que sea) un trámite, sencillo, limpio y ágil. El Más que sopas de Phillips cuesta alrededor de 100 € y te permite hacer una sopa en poco rato: sólo tienes que colocar los ingredientes, programar la máquina y olvidarte de ellos, ya que en poco tiempo Más que Sopas te los va a hervir y a triturar, en el caso de que optes por una crema. Viene con un completo libro de recetas de sopas y cremas para que acabes haciendo de este utensilio tu mejor amigo.

5- CROCK POT. Las ollas llamadas Slow Cookers son bastante comunes en muchos países anglosajones, que basan gran parte de sus guisos en este utensilio de cocción lenta que da lugar a platos muchísimo más sabrosos. La Crock Pot es una olla eléctrica que gasta muchísimo menos que el horno, y que nos permite elaborar platos deliciosos mientras, pongamos por caso, nos encargamos de la limpieza del hogar. Con ella podemos hacer cocciones en casa a baja temperatura de hasta 8 horas, sólo tenemos que hacernos con un buen libro de recetas y dejar que cocine sola.