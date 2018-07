Cinco trucos para no volver a recuperar el peso perdido en la dieta

Adelgazar y recuperar el peso perdido es una decepción para todos aquellos que hacen dietas. No obstante, hay cinco reglas muy sencillas que puedes poner en práctica para lograr tener ese cuerpo que tanto deseas. Están explicadas en el libro ‘Adelgaza para siempre’ de la editorial Planeta.

En este libro, su autora, Ángela Quintas, se centra en los conceptos principales de la nutrición. Lo primero es formularnos la pregunta: “¿por qué no adelgazo?”. Quintas explica que no se trata de no probar el postre y sudar mucho en el gimnasio. Lo importante es saber cómo responde nuestro cuerpo ante la ingesta de distintos alimentos.