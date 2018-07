Bocadillos ligeros para el verano

A pesar de todas las pegas que se le pongan a los bocadillos, nutricionalmente pueden ser perfectos. Como en todo, la clave está en utilizar los ingredientes adecuados, especialmente, teniendo en cuenta que es para tomarlo por la noche y no hay que pasarse con los hidratos de carbono.

Las cantidades de macronutrientes, no pueden quedar olvidadas. En raciones pequeñas, y por la noche, los hidratos de carbono son muy aconsejables ya que nuestro cuerpo no para de consumir calorías (solo rebaja el ritmo), eso sí, no valen todos. En el caso de los bocadillos lo mejor es elegir un pan integral o de centeno y, a ser posible, bajo en sal, así conseguiremos que los bocadillos sean más sanos.

Por la noche es muy importante que no olvidemos tomar alimentos ricos en proteínas, pero que sean magras. Lo mismo ocurre con las grasas, eso sí, que sea buenas, el aguacate, por ejemplo, es perfecto. Además todos los vegetales son bienvenidos, con una gran fuente de vitaminas y nutrientes.

Se puede apostar por bocadillos poco convencionales, pero con alimentos con los nutrientes perfectos para mantener la línea. Preparar un bocadillo original y sano es más fácil de lo que piensas (partiendo de la base de que preparar un bocadillo no es, para nada, complicado). Aquí tienes 6 ideas para bocadillos ligeros:

Bocadillos de queso fresco y dátiles

Preparar este bocadillo solo te llevará un par de minutos está delicioso. Necesitas pan integral, queso fresco, dátiles y ¡listo!

Bocadillo de conservas

Este no es de los más originales, pero las conservas son una opción genial si lo que se buscas es algo rápido, sencillo y sano. Existe una variedad muy amplia: sardinas, mejillones, atún, caballa, etc. Si, además, le añades un poco de cebolla (muy finita), el resultado es muy rico.

Bocadillo de embutido de pavo y tomate natural

El pavo es indispensables en cualquier dieta sana, es un alimento equilibrado y bajo en grasas, mucho mejor que cualquier otro embutido. Con unas lonchas de pavo se puede conseguir un rico bocadillo, eso y algunas rodajas de tomate. El resultado es un jugoso bocadillo, y por cierto, muy nutritivo.

Bocadillo de zanahoria

Con algunas zanahorias, tomate, queso fresco y mostaza tendrás un bocadillo saludable, muy convencional, que está buenísimo. Además de ligero es fresquito.

Bocadillo de aguacate y pavo

El aguacate es una opción muy aconsejable para combinar por la noche, es rico en grasas buenas y antioxidantes, con unas lonchas de pavo y un chorrito de aceite, tienes un bocadillo rápido y rico.

Bocadillo de kiwi con aguacate y salmón ahumado

Para hacer este bocadillo necesitas un kiwi pelado, algunas lonchas de salmón ahumado, queso fresco (mejor si es light), un aguacate, un puñado de canónigos y pimienta. Es un bocadillo diferente, apetecible y refrescante, especialmente para verano.