10 cosas que NUNCA deberías hacer al cocinar pasta

¿Hay algo más fácil que cocer pasta? Bueno, depende. ¿Por qué tengo que leerme este artículo? Porque, aunque no lo creas, en un proceso tan sencillo como éste, llevas comiendo errores toda tu vida. Son detalles de los que tú pasas pero que en Italia son vistos como atentados. Y acabarán pidiéndonos que nos rindamos y entreguemos las cazuelas. A no ser que rectifiquemos.

No todas las recetas valen. Mientras los valencianos se echan las manos a la cabeza por lo de Jamie Oliver de echar chorizo en la paella, nosotros llevamos añadiéndolo lustros a los macarrones sin que pasa nada. Y creenos, cada vez que echas chorizo a la pasta, un napolitano muere. O cada vez que haces la carbonara con nata.

Cueces en las ollas de los pin y pon. La pasta debe estar holgada: nada de poner 100 gramos de espaguetis a sufrir en una cazuela de tamaño liliputiense. Y recuerda: un litro de agua por cada ración es lo correcto.

No eches aceite. Te empeñas en echar un chorrazo de aceite (¡o de mantequilla!) en el agua en el que cueces la pasta. No hace ninguna falta: ya luego le vas a añadir salsa, ¿no? Entonces, ¿para qué añadir grasuca ahora?

Remuévela solo al principio. Cuando hierva el agua, echas el aceite y la sal y remueves un poquito. Solo un poquito. No hace falta que estés con la cuchara de madera mareando a unos pobres fusili. Lo haces al principio para que se separen. Y ya.

Un plato de pasta con la salsa especial amatriciana | Facebook

Sácala 'al dente'. Si eres de los que comen la pasta blandurria, desengáñate: es mejor tomarla ‘al dente’. Entre otras razones, tendrá menos hidratos de carbono simples (es decir, serán hidratos complejos), con lo que te mantendrá saciado durante más tiempo.

No la enfríes bajo el grifo. Uno de los grandes sinsentidos que siempre hacemos. Hay gente que lo hace "por cortar la cocción" y otros por un acto reflejo. Si la vas a comer caliente, no tiene ningún sentido. Y si vas a hacer ensalada de pasta, mejor deja que se enfríe por sí misma.

Mezclar diferentes pastas. Ojo que esto lo hemos hecho todo, no disimuléis. Te encuentras con dos o tres paquetes de pastas diferentes y lo mezclas. Aparte de que estéticamente no mola, tienen distintos tiempos de cocciones y algunos quedarán duros y otros pasados. ¿Hay necesidad?

Claves para cocinar pasta | Cocinatis

No la recalientes. Lo que hacen los italianos es aprovechar la pasta que les sobra en otras recetas pero, nunca, jamás de los jamases, la recalientan. Para ellos es un pecado mortal, porque supone comerla en unas condiciones que no son las óptimas.

No debes cortar la pasta larga. Seamos realistas: hay personas que no son muy hábiles en lo de enrollar la pasta con tomate. Acaban con un Pollock en la camiseta, pero, aún así, no se debe cortar el espagueti. Para ellos es como si nosotros nos dedicamos a dividir en dos las fabes…

Ni enrollarla en una cuchara. Truco del almendruco al canto: muchos hemos recurrido a una cucharita para tratar de llevarnos al boca la pasta sin que se pierda nada en el camino. Si un italiano te ve haciéndolo, se reirá de ti y te ridiculizará. Tu verás si quieres correr el riesgo…