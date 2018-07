10 alimentos que te sacian sin engordarte

Has desayunado hace apenas dos horas, pero ya tienes hambre. ¿Cómo puede ser? Quizás no has comido todos los nutrientes que necesita el cuerpo y por eso te pide más. Aquí te dejamos una lista de diez alimentos que te llenan y no te engordan. Eso sí, siempre manteniendo los horarios y las cantidades adecuadas.

Aguacate

El aguacate destaca por ser rico en grasas saludables y en vitaminas B y E, además de ser el alimento saciante por excelencia. Úsalo como acompañamiento en sándwiches, córtalo en láminas y cómelo en tostadas o hazte una ensalada con él. ¡Está riquísimo!

El aguacate es el saciante perfecto | Pixabay

Fresas

Ya sea con un poco de azúcar, yogur o en batido las fresas siempre son una buena opción. Son antioxidantes, poco calóricas y ricas en minerales tales como fósforo, hierro y calcio. También aportan vitaminas A, C, B1 y B2. Tienen muchos hidratos de carbono por lo que son ideales para comerlas después de hacer ejercicio físico, ya que te ayudarán a recuperarte con rapidez.

Las fresas son una buena opción para recuperarse después de hacer ejercicio | Pixabay

Zumos naturales

¿A quién no le encantan los zumos? Hay tantas variedades que no puedes decir que no te gustan: desde el clásico zumo de naranja hasta el de hortalizas. ¡Riquísimos! Y no solo saben bien sino que también nos sientan bien: aligeran las comidas, liberan toxinas, limpian el organismo, mejoran la piel y sacian bastante. Otra ventaja es que si no te gusta la fruta puedes empezar a introducirla en tu dieta en forma de zumos. ¡No te arrepentirás!

Los zumos son el antioxidante perfecto | Pixabay

Sopas caseras

Al ser un alimento líquido solemos pensar que si comemos este plato pronto tendremos más hambre. No obstante, esto es falso ya que la sopa permanece más tiempo en el estómago, motivo por el que te sacia más que algo sólido. No tiene grasas pero si minerales, vitaminas y fibras, lo que convierte a la sopa en un plato estrella.

La sopa sacia más que cualquier alimento sólido | Pixabay

Ensaladas

Si comes una ensalada de entrante antes que un plato de carne o pescado te sentirás más saciado y tendrás una alimentación más sana y completa, reduciendo la ingesta de calorías. Además, las ensaladas son ricas en fibra, vitaminas, minerales y agua.

Las ensaladas son ricas en fibras y vitaminas | Pixabay

Yogur griego y queso fresco con 0% de grasas

Ambos son muy sanos y destacan por su alto contenido proteico. Son ideales para tomarlos en el desayuno o la merienda. Según un estudio publicado en la revista New England Journal of Medicine en el que se analizaron datos de 120.000 personas con el objetivo de saber cuál es el resultado de consumir ciertos alimentos, se descubrió que el yogur ayuda a perder peso porque es saciante y cuando llega la siguiente comida no tenemos tanta hambre y comemos únicamente lo necesario.

El yogur griego ayuda a controlar el peso porque es saciante | Pixabay

Avena

La avena es una buena opción a tener en cuenta en el desayuno. Tiene mucha fibra y gracias a que tiene un índice glucémico muy bajo es la aliada perfecta para perder peso. Como pasa lentamente a la sangre, nos mantiene más tiempo saciados entre una comida y otra, por lo que no picaremos entre horas.

El desayuno perfecto | Pixabay

Patatas asadas

Las patatas cocidas, asadas o al microondas tomadas sin pelar aportan una gran cantidad de vitamina C, potasio, carbohidratos y fibra al organismo. Además, son una fuente de inhibidor de la proteinasa 2, que es una proteína saciante y elimina el hambre entre horas. Eso si, debemos tener cuidado de con qué las aliñamos puesto que eso si nos hará engordar. Quedan prohibidas las salsas aunque si podemos utilizar finas hierbas, hierbas aromáticas, ajo y perejil.

Las patatas asadas son una fuente de inhibidor de la proteinasa 2, compuesto que nos dejará saciados por mucho tiempo | Pixabay

Pescado azul

El pescado es una fuente de proteínas y ácidos grasos omega 3, que aumentan la saciedad. Si tenemos que elegir entre carne o pescado, éste último es la mejor opción ya que el pescado sacia durante más tiempo que la carne.

El salmón es una fuente de ácidos grasos omega 3 | Pixabay

Huevos

Los huevos poseen una gran cantidad de nutrientes, antioxidantes y proteínas. Si los incluyes en tu desayuno, además de aportarte mucha energía también tienes muchas posibilidades de sentirte saciado durante el resto del día y no tendrás ganas de picar algo entre horas. Por todo esto, los huevos son el desayuno ideal por excelencia.