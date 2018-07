Los vinos de Rioja, los eternos ‘DILF’

MILF, por si alguien no conoce este término salido del mundo del porno, es el acrónimo del inglés ‘Mother I’d Like to Fuck’ que se refiere a mujeres de edad madura que son sexualmente deseables (¿hace falta que os lo traduzca?). DILF (aparte de ser el Diplôme Initial de Langue Française) sería lo mismo en versión masculina (Daddy). ¿Y eso qué tiene que ver con el vino? Pues que hay vinos de Rioja que con los años son más y más atractivos. Que pierden el nervio del tanino para conquistar con un eterno bouquet como las personas que mejoran con el tiempo. ¡Brindemos por el sex-appeal de las arrugas y los vinos con historia! ¿Les llamamos vinos DILF?

Muchos se habla de la ‘riojitis’, dada la fascinación que ha habido y sigue habiendo por los buenos vinos de tempranillo de Rioja. Pero, celos aparte, esta buena fama se la han ganado a pulso, como se ha demostrado con el premio a la Mejor Experiencia Enoturística del 2016, que ha ganado la Cata del Barrio de la Estación de Haro. Esta zona, que nació alrededor de la estación de ferrocarril, tiene la mayor concentración de bodegas centenarias del mundo.

Y estas tienen nombres y apellidos que os sonarán: López Heredia Viña Tondonia, La Rioja Alta, Bodegas Muga, Bodegas RODA, CVNE, Bodegas Bilbaínas y Bodegas Gómez Cruzado. Imaginaos a sus propietarios y enólogos dando una cata magistral sobre Historia+cultura+desarrollo+enotusimo+fiesta+degustación+paisaje. Eso hicieron junto a la estación de tren, en la cuna de la subzona Rioja Alta.

Pedro Ballesteros, el único Master of Wine español, sustituyó como ‘maquinista’ de este encuentro al famoso periodista británico Tim Atkin, que también tiene este preciado, único, precioso y dificilísimo título que te convierte en un ‘master del universo’ vinícola.

Una de las mujeres más entrevistadas, porque es un cielo y tiene unos vinos con un envejecimiento muy particular que le confieren unas canas auténticas (¿qué pensabáis, que solo Clooney las puede lucir?), es María José López de Heredia, que habló de las crianzas. Agustín Santolaya expuso el terruño que ha llevado a Cirsion a ser uno de los mejores cada añada sin mezclar cosechas con una pregunta que refleja la filosofía de Roda: “¿Por qué tiene que ser mejor el vino de un solo viñedo que el vino de varios viñedos únicos?”. Si no habéis probado este vino, os lo pedís para Navidades, es ‘food porn' puro.

Bodegas Bilbaínas, la mayor propietaria de la zona con 250 hectáreas (¿sabéis que forma parte del grupo Codorníu?), enseñó la diferencia del tipo de poda en la cata de tempranillo, de la tradicional en vaso a la espaldera. Muga se hace las barricas en casa… y hasta aquí puedo leer; el resto lo catáis porque es una delicia, aunque yo me voy directa al Prado Enea 2005.

David González, el enólogo de la bodega Gómez Cruzado, acabó con uno de los grandes de Rioja, un blanco en tierra de tintos. Tenía al lado a Josep Roca, el mejor sumiller del mundo, a los mejores periodistas internacionales, a los mejores especialistas. Todos allí, en el barrio de la Estación de Haro, estaban de acuerdo: ¡Los vinos de Rioja están aún como un tren!