La Universidad de Gante crea una cerveza a partir de pis

¿NO DECÍAS QUE HAY QUE APOSTAR POR LO ORGÁNICO?

La Universidad de Gante (Bélgica) ha creado una cerveza, que aún no se ha comercializado, a partir de agua destilada de orina. La fiebre de lo bio ha llegado, al fin, al mundo de la birra y se llama From Sewer to Brewer.