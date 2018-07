4 trucos para enfriar tu cerveza en un periquete

Aunque en Alemania la cerveza se toma a temperatura ambiente o incluso caliente, en España no existe esta costumbre. Es más, cuanto más fría esté, mejor sabe. Sin embargo, a veces nos encontramos con situaciones en las que no nos queda más remedio que tomar esta bebida caliente. No hay que preocuparse: a continuación os damos cuatro soluciones infalibles para enfriar una cerveza en menos de cinco minutos. ¡Allá vamos!

1. Poner los botellines, tercios o latas de cerveza en un barreño con hielos. Esto puede parecer lo típico que sabe todo el mundo, pero el truco está en añadirle una mezcla de agua y sal a los hielos. La sal provoca que los hielos se deshagan más rápido con lo que tendrás la cerveza bien fría en menos de tres minutos. Rápido y efectivo.

2. Mojar un papel de cocina con agua del grifo, envolver la cerveza con él y meterla en el congelador. En un par de minutos el agua del papel adherido al botellín se habrá congelado, haciendo que la cerveza esté fría en un santiamén.

Nada mejor que una cervecita | Pixabay

3. Poner boca-abajo un spray de aire comprimido para que en vez del contenido del bote, salga el gas propelente a presión. Este gas siempre está a una temperatura bajo cero, así que solo hay que rociar el botellín de cerveza con él. Finalmente, dejamos reposar la cerveza durante unos segundos y ¡a beber!.

4. Tener unos vasos o jarras en el congelador salva vidas. Un rato antes de consumir la cerveza, sacamos los vasos del congelador, los mojamos un poco y los volveremos a meter un par de minutos. Para este truco hay que ser previsor: a falta de cerveza fría, tenemos vasos congelados.