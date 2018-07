Si tomas el café CON ESTO, perderás kilos

El ser humano es capaz de pasarse meses analizando ofertas para comprar un aire acondicionado o una lavadora y luego, porque alguien pongamos de Estados Unidos (o su vecina, si se trata de medicamentos) lo dice, cambie de un día para otro su alimentación, y sin consultarlo al médico. Sí, oiga, así somos… Y con el café con mantequilla tenemos un ejemplo de ello: este café que, aparentemente está causando furor en Estados Unidos, ha despertado el interés incluso de medios como The New York Times..

Pero vayamos por partes: el café con mantequilla, también conocido como Bulletproof Coffee (café a prueba de balas) surge de la mente de Dave Asprey, emprendedor de Silicon Valley. El empresario afirma que descubrió esta combinación (mantequilla y aceite, bien de coco, bien de palma) en sus escaladas en el Tíbet. Al parecer, llegó exhausto al refugio donde tenía que dormir y los guías al ver su estado, le prepararon un café con manteca de yak y él notó sus efectos energizantes y reconstituyentes al momento.

El Bulletproof Coffee, una nueva tendencia. | Flickr

No dudamos de ello (aunque sí de lo sabroso que puede resultar mezclar mantequilla y aceite con el café): a la cafeína se le añade grasa, con lo cual el organismo se reconstituye en un plisplas. Hasta ahí vale: Asprey, como buen emprendedor, está haciéndose de oro con su web en la que cuenta cómo preparar bien este mejunje y además, te lo vende: por separado o ya hecho y con distintos sabores. Casi 59 dólares el brick. Vale, nada nuevo: un señor que hace negocio con un descubrimiento que, aparentemente y siempre según sus palabras, es una súper bebida que activa tu cerebro, te da energía y además, te ayuda a adelgazar. Él mismo afirma haber perdido 40 kilos habiéndolo añadido a su dieta. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? La nutricionista Clara Antúnez nos saca de dudas:

"Esto es una animalada y te explico por qué. La mantequilla no es el demonio, no hay que eliminarla de la dieta, no pasa nada porque los fines de semana nos tomemos las tostadas con mantequilla y mermelada", explica. Pero entendamos, antes de nada, de dónde saca el cuerpo la energía: "De los hidratos, que pueden ser lentos (cereales, pasta, arroz) y rápidos (los azúcares)". Los azúcares, si no los quemas de forma inmediata, se transforman en grasa (por eso engordamos). Y eso nos deja el resto de hidratos de carbono: "En el desayuno son nuestra principal fuente de energía. Si con este café lo que queremos es que la mantequilla sea la fuente de energía, te puede dar la sensación de que estás rindiendo después, pero no es cierto", explica.

Taza de café | CienciaXplora

El único nutriente del cerebro es el azúcar: si no se le da, lo fabrica, quemando grasas pero eso genera toxinas en el cuerpo. "Con este café te da la impresión de que te da energía pero eso es por el chute de cafeína. El hidrato de carbono en el desayuno es fundamental, si no, vas grogui", comenta. ¿Pasa algo porque uno puntualmente se tome un café con mantequilla? "No, no pasa nada, como con todo lo importante es la frecuencia. Pero si me lo tomo para sustituir otra cosa, por ejemplo, los cereales del desayuno, malo. No podemos confiar en el café con mantequilla nuestra salud", añade. ¿Y adelgaza? "Claro que adelgazas, reduces peso pero a costa de la salud, porque sometes a tu cuerpo a una prueba, le das menos calorías de las que necesita y no lo haces de la forma adecuada. Evitar los hidratos de carbono es pagar un peaje, eso afecta por ejemplo al riñón". Sí, perdemos peso pero como reflexiona la nutricionista, ¿a costa de qué?