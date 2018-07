Los quesos también pueden ir (bien) con ginebra

Me reconozco dando saltos con aquello de "Woo-hoo. When I feel heavy-metal". Me reconozco, hace tiempo. Mucho antes, incluso, de probar por primera vez la ginebra; pero después, seguramente, de haber iniciado mi irremediable adicción al queso. Tres vicios (confesables) -ginebra, queso y rock alternativo- que se dieron cita recientemente en la puesta de largo de la segunda edición de la Beefeater Burrough’s Reserve. Imposible perdérselo.

La cita tuvo lugar en Club Matador, otra excusa perfecta para dejarse caer, porque conocer las entrañas de unos de los clubs privados de Madrid no es algo que pase todos los días. ¡Impresionante! Como todo lo que vendría después. Un 'gentleman club' a la inglesa como escenario y una mesa compartida donde se sentaron, entre otros, Alex James, bajista del grupo británico Blur y actual maestro quesero, y Desmond Payne, creador de esta nueva ginebra súper premium de Beefeater, maestro destilador de la casa y una de las personas que más saben de ginebra del mundo.

¿El motivo? Presentar un maridaje de infarto que reinterpreta los 'Savouries Series' londinenses, aquellos clubes de caballeros del siglo XIX en Londres, con el objetivo de animar al amante del gin a explorar y experimentar nuevos sabores y nuevas fórmulas de disfrutar la copa. Como el propio Desmond Payne comentó: "Beefeater Burrough’s Reserve Edition 2 tiene un perfil de sabor único, y la colaboración con Alex James ha tenido como resultado la creación de algo muy emocionante; hemos reinventado el aperitivo salado clásico para permitir que sus quesos artesanos revelen este complejo sabor en su máxima expresión".

Y es que esta nueva ginebra no es una ginebra corriente. Es una exclusiva propuesta líquida de la que se han producido únicamente 900 litros, embotellados de manera numerada y diseñada especialmente para quien disfrute de los licores refinados. Una 'single malt' que reposa en barricas de roble de vino tinto y blanco de Burdeos, que se toma reposadamente, bien fría y, por supuesto, sin combinar. Recupera la tradicional receta de que James Burrough’s creó en 1820 y se destila en el llamado "alambique número doce", también del 1800, ya en desuso para las tiradas habituales. Todas estas particularidades la convierten en una ginebra muy especial, llena de matices y aromas.

Y también de posibilidades, porque si la cita contaba con la presencia de Alex James era precisamente para revelar su potencial gastronómico. Vino cargado con cuatro de sus increíbles quesos artesanos, que catamos y maridamos en un intenso viaje. Primero un cremoso semiblando (Goddess) elaborado con leche de vaca Guernsey, cuya corteza va ligeramente impregnada de brandy de sidra Temperley Somerset; después un queso de cabra impregnado del mismo brandy y envuelto en hoja de vid de nombre Little Wallop; seguimos con Farleigh Wallop, recientemente nombrado el mejor queso inglés de cabra, un rulo enrollado en tomillo de corteza aterciopelada; y acabamos con Blue Monday, de leche de vaca británica al estilo de un Gorgonzola Piccante, cuyo punto perfecto se consiguió tras siete años de pruebas y que lleva el nombre de su canción favorita del grupo New Order.

Alex James dejó la música para dedicarse de lleno a la producción artesanal de quesos, de los que ya es un reconocido experto. Y no le va nada mal. Las variedades que trabaja no solo damos fe de que son espectaculares sino que están respaldadas por numerosos premios. Él mismo comentaba a propósito de este tándem: "Me apasiona el aperitivo salado y su lugar dentro de la comida formal, así que estoy encantado de formar parte de este viaje para recuperar esta tradición perdida".

Desde su granja de Cotswolds, a un par de horas de Londres, lleva un estilo de vida que poco tiene que ver con aquellos años de desenfreno de los 90. Pero algo le pica aún. Lo sabemos porque está detrás de The Big Festival, un evento que monta junto al chef Jamie Oliver cada año en su granja, con cocina pop-up y música en directo. Otra cita que se nos antoja bastante interesante de cubrir…