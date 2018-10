Paradiso y Salmón Gurú, los dos bares españoles entre los 50 mejores del mundo

Es la primera vez en la historia de la lista que dos locales españoles se cuelan entre los 50 mejores, lo que demuestra el excelente estado de forma de la coctelería de vanguardia en nuestro país. Por un lado, Salmón Gurú, donde el bartender argentino hace noche tras noche de las suyas con una coctelería delicada y sofisticada, y por el otro el semiclandestino Paradiso, en el barrio barcelonés del Born, al que se entra por el Pastrami Bar y que cuenta con numerosos recovecos que hacen de él un lugar mágico. Su bartender, Giacomo Gianotti, elabora una coctelería creativa personalizada, muy poética, en un ambiente de speakeasy en pleno corazón del barrio Gòtic barcelonés.

Salmón Gurú | Salmón Gurú

El primero en el ranking es Dandelyan, la coctelería londinense que entró en la posición 50 en 2015 y que dos años más tarde se ha coronado como la mejor del mundo. No en vano, existe una gran cultura coctelera en el Reino Unido, que cuenta nada menos que con 10 establecimientos en el ranking, mientras que Estados Unidos tiene otros 10 en un ranking que se considera el mejor del sector. El American Bar, también en Londres, y el Manhattan, en Singapur, ocupan el segundo y tercer puesto respectivamente, seguidos por The Nomad, en Nueva York y el Connaugt Bar, en Londres.

Dandelyan | Dandelyan

El top The World's Fifty Best Bars se elabora anualmente como una parte de los premios Fifty Best, que tienen varias categorías, entre ellas la que premia año tras año a los mejores restaurantes del mundo y un referente en su sector.