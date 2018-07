Ojo a esta moda: la de ayunar bebiendo solo agua

Este no es el clásico artículo sobre dietas en el que traemos la última chaladura que algún gurú del tres al cuarto se ha inventado. No, esto es otra cosa. Estamos hablando de una tendencia realmente peligrosa que cuenta con hashtag propio, #waterfast, con más de 17.000 menciones en Instagram. Consiste en, literalmente, alimentarse únicamente a base de agua y, ojo, porque incluso ya cuenta con sus propios gurús. Uno de los que se han encargado de difundir esta tendencia chalada es Elan Kels, un hombre que ha contado su experiencia al New York Post. Su objetivo era pasar nada más y nada menos que 47 días sin tomar nada más que agua. Aunque al principio se sintió lleno de energía, tuvo que abandonar pasado el día 28 debido a que ya no tenía fuerzas ni para salir de la cama...

¿Cuál es el propósito de las personas que inician una dieta basada solo en agua? Pues los tres más citados son los siguientes: búsqueda de una pérdida de peso, un plan 'detox' o variados objetivos espirituales. Nobles intenciones, sin duda, pero mal enfocadas. ¿Por qué es tan peligrosa la dieta #waterfast? Bueno, por muchísimas raciones, pero básicamente porque estamos privando a nuestro cuerpo de nutrientes de todo tipo. Ni minerales ni vitaminas entran en nuestro organismo. Tampoco hay ingesta alguna de proteínas.

Hay doctores que incluso alertan de que puede provocar el fallo de algún órgano importante. De hecho, hay enfermos de anorexia que han fallecido de un ataque al corazón, una situación que podría repetirse en el caso de aquellas personas que siguen esta dieta extrema. Otro problema es el regreso a una alimentación normal una vez terminado el periodo de dieta, un cambio brusco que puede provocar un 'shock' en el cuerpo. Además, los músculos del cuerpo pueden verse seriamente dañados.

Tan solo hay un estudio, publicado en la revista científica The Lancet, que avala la restricción calórica severa en el caso de personas con diabetes de tipo 2 o con obesidad. Para el resto, lo de hacer una dieta a base de agua es básicamente matarse de hambre por mucho que en las redes sociales se hable de reto, de desafío, de buscar la iluminación espiritual, de plan 'detox' o de dieta idónea para perder kilos... Lo de ayunar tomando solo agua puede conducir, además, a otro problema, el de la sobrehidratación que, ojito, también puede llevar a la muerte.

Mientras, en Instagram siguen apareciendo usuarios como livingtil200, que dan todo tipo de explicaciones con pelos y señales de su dieta a base de agua y que explican que están viviendo "una regeneración de las células madre" o un proceso de "limpieza". En el caso de intermittent_fasting_warrior, su ayuno a base de agua va acompañado de actualizaciones en las que habla de "organizar un grupo de ayuno a base de agua en febrero". Es decir, no solo practican una dieta peligrosa sino que, además, son activistas y animan a otros a seguirles. Son los peligros de juntar una moda peligrosa con el alcance de las redes sociales.