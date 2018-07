El mejor trabajo de la historia: viajar por el mundo bebiendo cerveza

El trabajo dignifica, dicen, pero el caso es que son muchos los que el domingo por la tarde tiemblan y lloran ante la perspectiva de afrontar una semana de curro. Puede ser porque el trabajo no les llene o porque están quemados... Estamos seguros de que eso no les ocurrirá a los tres nuevos becarios que busca la empresa de cerveza artesana World of Beer.

La oferta laboral no tiene desperdicio: los afortunados seleccionados se pasarán tres meses (los de veranito, para más inri) viajando por todo el mundo y bebiendo cerveza. Solo tendrán que contar su experiencia en el blog de la compañía, hacer vídeos y subir fotos a las redes sociales. El sueldo tampoco está nada mal: 12.000 dólares (unos 11.300 euros) y todos los gastos de viaje pagados.

Alison Grasso, becaria de World of Beer en 2016 | Instagram: grassowhat

Esta cervecera norteamericana de Florida va a hacer realidad el sueño de tres personas con una oferta nunca vista antes y es que el jerifalte de la empresa, Terry Haley, explica que World of Beer nació con el convencimiento de que "una gran cerveza y las historias sobre ella tienen la capacidad de conectar gente por todo el mundo y crear recuerdos que perduren en el tiempo".

Eso sí, hay algunos requisitos para optar al puesto. Hay que ser mayor de 21 años y tener permiso de residencia en Estados Unidos. Los que estén interesados en este currillo de verano pueden presentar sus candidaturas hasta el 26 de marzo. Ojalá las cerveceras españolas tomen ejemplo y lancen ofertas para pasar un verano viajando, de Gijón a Cádiz, bebiendo como si no hubiera un mañana...

