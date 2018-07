Estos son los principales errores que cometes cuando tienes resaca

Tomar una cerveza te quita la resaca

¡MITO! La persona que ingenió este remedio contra la resaca quería ver el mundo arder. Un clavo saca otro clavo, pero la resaca no se cura con más alcohol, al contrario. Solo hará que te apetezca seguir bebiendo, y como consecuencia, tener más resaca al día siguiente. O… al contrario, que te siente mal y te encuentres aún peor. Así que si no quieres ‘disfrutar’ de nuestra querida resaca por partida doble… olvídate de la ‘cervecita anti-resaca’.

Cervezas, imagen de archivo | Agencias

Tomar analgésicos

Se comenta por las calles que tomar un Ibuprofeno o Paracetamol antes de ir a dormir hará que te despiertes como nuevo y sin ningún rastro de todo lo que llegaste a tomar ayer. Eso es un bulo como una catedral, ya que el efecto de dichos medicamentos no dura tanto como para curarte la resaca cuando te despiertes unas horas después, además de no ser bueno para nuestro cuerpo.

Chica mirando medicamentos | Agencias

Comer mal

Domingo de resaca, lo último que apetece es cocinar, lo sabemos. Así que cogemos el teléfono y pedimos una pizza o cualquier comida basura que podamos meternos entre pecho y espalda sin esfuerzo. Pues está demostrado que este tipo de comida no ayuda nada a afrontar la resaca, sino que la empeora, ya que a nuestro organismo le cuesta digerirla. Así que ya sabes, si quieres encontrarte mejor, come algo más ‘sanote’. Eso no significa cocinar, ya que hoy en día están en auge los locales de comida ‘healthy'.

Pizza | Archivo

Tomar mucha agua

El remedio casero más conocido por todos es la gran ingesta de agua antes de ir a dormir. Es cierto que el alcohol hace que nuestro cuerpo se deshidrate, pero no pretendamos recuperar todo lo que hemos perdido en una noche en pocos minutos, ya que puede ocasionarnos molestias en nuestro sistema digestivo, y en casos extremos, un corte de digestión. Recuerda que el mejor remedio contra la resaca es no beber tanto. Ya, ya… es mucho pedir, pero puedes beber un poco menos, y lo agradecerás el día siguiente.