Estos son los mejores beach clubs de España

Uno de los baluartes de un nivel de vida (mainstream) muy alto es el club privado a pie de playa (o Beach Club), con camas balinesas, reservados VIP, masajes, spa, alta gastronomía, servicio personalizado... Un lujo a veces con ciertos toques macarras, y reservados a millonarios mafiosos, raperos horteras o jeque árabes que gastan fortunas en botellas de Dom Perignon, caviar, ostras, dj´s famosos y demás imágenes icónicas de lo lujoso. Pero este tipo de chiringuitos deluxe, son ya marca España y están al alcance de caso todos los mortales que quieran darse un capricho y vivir un placebo de ser rico y tener clase. No son horteras, al revés, son sinónimo de saber vivir y disfrutar de sus ventajas. Los Beach Clubs reúnen las mejores características del ocio de verano: gastronomía, fiesta y postureo. Y la tendencia del verano es poder disfrutar de su gastronomía y sus puestas de sol para relajarse y olvidarse del mundanal ruido en estos pequeños paraísos estivales costeros. Estos son algunos de los mejores de nuestro litoral.

El bote de Nikki Beach. | Nikki Beach

Nikki Beach Mallorca (Mallorca)

Nikki Beach nace en 1998 de la mano del empresario Jack Penrod como un concepto de club de playa de lujo capaz de combinar música, gastronomía, entretenimiento, moda, cine y arte en uno solo. Hoy en día, Nikki Beach se ha convertido en una marca global de estilo de vida de lujo y hospitalidad. En España los más emblemáticos son el de Ibiza, Marbella y Mallorca. Nikki Beach Mallorca, que abrió en 2012, está ubicada en una de las playas de arena blanca más bonitas de España y se caracteriza por su gran complejo frente al mar, y por su gastronomía con productos Km.0, en una oferta culinaria en la que priman las materias primas de calidad procedentes de las huertas, costas y las granjas mediterráneas cercanas. U no de los platos estrella de la carta es el Nikki Beach’s famous sushi & ceviche boat, un bote de madera lleno de piezas de sushi y ceviche, el Nikki’s Beach famous chicken satay, tiras de pollo marinadas en sésamo con salsa picante de cacahuete, la sexy salad, una receta con bogavante, las gambas, la carne de cangrejo, kanikama, aguacate, mango, pepino, brotes verdes, tobiko y finalmente un alioli de lima, el sea bass fillet, filete de lubina con una corteza de sal ibicenca o el chilled gazpacho. Todo mediterráneo y sano. La bebida estrella es el champagne. Como el postureo y el show off son marca de la casa, hacen espectaculares 'champagne deliveries' para los pedidos de botellas magnum, llegando a los clientes en moto, por los aires a través de un acróbata o dentro de un tren. Futbolistas, modelos, actores, y demás celebrities se mezclan con turistas de calidad y posibles para dar ese ambiente tan característicos y esos fiestones tan emblemáticos con dj´s y actuaciones para que la marcha sea non stop.

Marina Beach, un sitio para recordar. | Marina Beach

Marina Beach Club (Valencia)

Se ha consolidado como uno de los mejores complejos de ocio y gastronomía del litoral mediterráneo y es el único de estas características que puede encontrarse en Valencia. Marina Beach Club, tiene clubbing y gastronomía. El Restaurante Marina, es circular y da a la playa de Las Arenas, con una preciosa terraza que se prolonga hacia el mar. Es perfecto para comer al aire libre, con vistas espectaculares a la playa. Tiene platos como el esgarraet con all-i-oli de membrillo, las rosas de alcachofa con vinagreta de miel y trufa, unos huevos rotos con cigalitas, langostinos y puerros, las clóchinas, las tellinas o el sepionet, en diferentes elaboraciones. Impronta valenciana que se deja ver en la ensalada de tomate del Perelló, o en el ceviche de corvina del Mediterráneo con granizado de agua de Valencia. Destacan platos como las mollejas de ternera y gamba roja a la brasa y una la amplia variedad de carnes y pescados en su carta. Una experiencia mediterránea extrema por la cercanía al mar y al marinero barrio del Cabanyal. Paellas y vinos valencianos en una deliciosa desidia al borde del mar, o en su defecto en su coqueto Pool Bar con piscina infinita. En la cúpula del espacio está el Club, un lugar multiusos con un escenario para actuaciones en directo, conciertos y dj’s internacionales. Tarde, noches y madrugadas de verano con una zona VIP, donde reservar una mesa con su servicio de botellas y shishas. Verano muy valenciano en todos los aspectos. Un oasis sobre la arena para descubrir una verdadera embajada de la marca Valencia.

Gecko Beach, un paraíso. | Gecko Beach

Gecko Beach Club (Ibiza)

Gecko Beach Club es un impresionante club de playa ofrece un escape sereno de Ibiza en las arenas poco frecuentadas de la playa de Migjorn en Formentera. Junto al Gecko Hotel, el lugar ofrece una gran piscina al lado del mar. Para comer ofrece una deliciosa experiencia gastronómica con los exquisitos sabores que ofrece su restaurante a pie de playa en Formentera, abierto al público todos los días para el almuerzo y la cena. Comida que combina influencias de cocina mediterránea, internacional y fusión en un perfecto equilibrio, utilizando ingredientes de origen local y que además cuenta con una carta de recomendaciones diarias más frescas si cabe. Un paraíso en el Mediterráneo para perderse y disfrutar de los placeres del mar.

Al ladito de la playa. | Le Méridien

Le Méridien Ra Beach Club (El Vendrell, Tarrgona)

Le Méridien Ra Beach Club es uno de los sitios más exclusivos de la Costa Dorada. Con 330 días soleados al año, el sol brilla sobre la arena dorada de la playa San Salvador. esta literalmente en la playa, y cuenta con una estupenda cocina Mediterránea, hecho con productos frescos y locales. Por ejemplo el gazpacho de fresón con su tartar y gelée de módena, el pulpo, el tartar de atún fresas y remolacha, los calamares, la lubina a la parrillas, las almejas... todo multiplicado en sabor por comerlo frente al mar. Aparte tienen una selección de cócteles, cavas y champanes, servidos por su equipo del Beach Club, y ofrecen la experiencia del Moët Ice Imperial, una edición limitada que es el único champán que se sirve sobre hielo en copa ancha y es ideal para los días de verano al pie del Mediterráneo. Por la noche, el Beach Club se transforma en un bar chill out, con música en directo & DJs, acompañados de los mejores cócteles Sparkling y más champagne. Ideal para ver la puesta del sol y admirar los murales del Beach Club, pintados por el artista Erb Mon.

Mhares Sea Club, un espectáculo. | Mhares Sea Club

Mhares Sea Club (Mallorca)

En Mhares Sea Club ofrecen la posibilidad de ver una de las más maravillosas e inolvidables puestas de sol de Mallorca en su zona chill-out en un ambiente único sólo es para adultos, es decir, la entrada de niños está prohibida. Algo muy de agradecer en este tipo de sitios para relajarse. Cuando entras en Mhares Sea Club lo primero que se ve es el mar, para poder bañarse nada más llegar. La playa es el mejor spa, pero además cuenta con una gran piscina y una terraza restaurante con vistas al mar, con una carta basada en productos de mercado muy frescos. Una maravilla poder pasar aquí una velada y disfrutar junto al mar una de las terrazas más espectaculares del Mediterráneo. Además se puede desayunar, comer, cenar y fumarse una shisha. Tiene todos los must de los beach clubs de lujo. Un lujo al borde del mar.