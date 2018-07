En este local las cañas cuestan 0,50 euros y los platos 2 euros

¿Te imaginas tomarte diez cañas a cambio de un billete de 5 euros? Eso es lo que proponen en La gitana loca, una cadena de locales en régimen de franquiciado que es capaz de vender la caña de cerveza a 0,50 euros. Sin duda, una de las cañas más baratas de España. Pero eso no es todo: la mayoría de los platos no pasan de 2 euros. ¿Cómo es esto posible? Lo cierto es que no lo consiguen en una sola, sino en varias ciudades. Sevilla, Córdoba, Alcalá de Henares, Logroño y Badajoz son las sedes de casi una veintena de locales que siguen la máxima del 'low cost' a rajatabla.

Las cañas, obviamente se sirven en vaso pequeño (un doble a ese precio sería demasiado) y vienen sin tapa. En el caso de la carta de tapas hay de todo: nos encontramos con tortilla de patata al whisky, lasaña, hamburguesa, nachos con queso, paella, queso de cabra gratinado con miel... el precio no supera los 2.50 euros. Es más: a mediodía existe la posibilidad de pedir un menú completo por 5,50 euros. Si quitamos el precio de la caña, veríamos que cada uno de los tres platos (primero, segundo y postre) no llegaría ni a los 2 euros. Precios de derribo...

Bravas a 2 euros para acompañar la caña a 0,50 euros. | La gitana loca

Pero, ¿qué dice la clientela? ¿Es La gitana loca un local recomendable desde un punto de vista gastronómico o solo desde el económico? Veamos las reseñas. En TripAdvisor, Criticook señala que es "uno de los sitios por los que hay que pasar si vas por Sevilla. Una amplía gama de tapas a un precio imbatible y con terraza". Miguel Angel G opina que es un sitio "suficiente, pero nada gastro". RMCarlos opina que sirven malas raciones "incomestibles", mientras que Carusi explica que "los torreznos están muy buenos" y por 1 euro tienes un pincho de tortilla de buen tamaño. Críticas mixtas, como los sándwiches.

Lo que está claro es que a nivel de decoración y de mobiliario resultan locales muy sencillos en los poder picar algo por un precio económico. Además, están orientados a un público joven ya que disponen de copas desde 3,5 euros. Lo que está claro es que cuentan con una de las mejores armas de seducción: el marketing. Y es que, ¿quién se resiste a probar por apenas 50 céntimos de euros?