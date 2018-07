Cuatro cócteles sin alcohol que te harán desear ser abstemio

NADA QUE ENVIDIAR A CUALQUIER PELOTAZO

Los abstemios ganan terreno y hay incluso quien dice de ellos que son los nuevos veganos. No beber alcohol ya no es propio de gente extraña con oscuras motivaciones, sino de personas felices y saludables, que apuestan por llevar una vida sana y que, al contrario que muchos de nosotros, no necesitan beber alcohol para divertirse. Aquí cinco cócteles sin alcohol que harán que seas como ellos.