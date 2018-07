Cuánto engordan las bebidas más veraniegas

La llegada del calor abre la temporada de terrazas y chiringuitos. La sangría, el tinto de verano, los mojitos, la horchata, los granizados, la cerveza, las claras con gaseosa o limón, y un largo etcétera, conforman las bebidas más típicas de la temporada estival. Y es que el buen tiempo invita a tomarlas para quitarse el calor y la sed.

Está claro que la mejor bebida que se puede tomar, tanto para hidratarse como para refrescarse es el agua, no tiene calorías, y no solo no engorda, también favorece a la eliminación de toxinas del cuerpo.

Las bebidas de verano, o bien llevan alcohol, o bien están repletas de azúcares. Están muy ricas y, además, son refrescantes, pero como todo, es necesario tomarlas de una forma moderada. Obviamente unas son más calóricas que otras, ¿sabes cuánto engordan, realmente, estas bebidas tan veraniegas? ¡Toma nota!

El tinto de verano

El tinto de verano es una de las bebidas más populares durante los meses más calurosos. Es una bebida refrescante, dulce y con burbujas. Básicamente se trata de vino tinto rebajado con gaseosa. Es una bebida que lleva alcohol, así que hay que tomarla con moderación. Un vaso contiene unas 125 kilocalorías.

Los mojitos

Se han convertido en un clásico de las sobremesas de verano. Después de una barbacoa, no hay plan mejor que un digestivo y refrescante mojito. Este cóctel aporta unas 200 kilocalorías. Al contener alcohol y azúcar es más calórico de la cuenta. Lo mejor es tomarlo de forma ocasional.

La horchata

La horchata es una bebida de lo más típica en los meses de verano que se elabora a base de chufa. Aunque parezca ligera y refrescante, no lo es. Un vaso de horchata contiene unas 230 kilocalorías. Es una bebida muy rica en grasas y azúcares.

Los granizados

El más famoso es el de limón, pero cada vez se hacen de más sabores. A diferencia de lo que solemos pensar, no llevan ni la mitad de la fruta de lo que parece. Estas bebidas están formadas en su mayoría por agua y azúcar, vamos que es agua azucarada con sabores. Un vaso de granizado tiene unas 150 kilocalorías.

Aunque el granizado por excelencia es el de limón, también hay de muchos más sabores | G + J

La cerveza

La cerveza es un clásico durante todo el año, aunque en verano es más consumida, sobre todo si está fresquita. Tiene menos alcohol que el vino, pero sigue siendo una bebida alcohólica que hay que tomar con moderación. El punto positivo es que no cuenta con tantas calorías como otras bebidas, en concreto un vaso de 25 cl contiene unas 80 kilocalorías.

Una clara con limón (o gaseosa)

A menudo se toman estas bebidas con el objetivo de reducir la cantidad de alcohol. Una clara con gaseosa es mitad cerveza y mitad gaseosa, y un vaso contiene unas 59 kilocalorías. La clara con limón es mitad cerveza, mitad limón, pero cuenta con el doble de calorías que la anterior. La diferencia es que el limón lleva más azúcar y, por tanto, también más calorías.